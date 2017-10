Mitmachzirkus Lolli bringt Eilenburger Kinder in Bewegung

Eilenburg. Nur zugucken, was andere auf der Bühne machen? Das war vielen der Kinder aus dem Publikum im Eilenburger Bürgerhaus eindeutig zu wenig. Schließlich gastierte hier Lolli, der Mitmachzirkus. Fridoline, die bunte Clown-Direktorin, musste also nicht lange bitten, um die sieben mal sieben Teilnehmer für einen kleinen Ausscheid an die Hula-Hoop-Reifen zu bekommen. Da reckten sich viele Hände. Einige standen sogar umsonst in der Schlange vor den Brettern, die die Welt bedeuten. Am Ende traten die sieben Besten im Finale an. Siegerin Eileen zeigte sogar, dass sie zehn Reifen auf einmal um die Hüften kreisen lassen kann.

Fulminanter Applaus

Gebührend bestaunt wurden natürlich auch die Darbietungen der jungen Artisten aus Coswig, die da auf Bällen balancierten, mit Diabolos jonglierten oder Akrobatik zeigten. Doch ein sehr wichtiger immer wiederkehrender Programmpunkt war der fulminante Trampel-Klatsch-Schrei-Applaus, bei dem die Zuschauer, egal, ob sie aus Kindereinrichtungen aus Mörtitz, Eilenburg, Taucha, Doberschütz, Sprotta oder mit ihren Eltern und Großeltern gekommen waren, ohrenbetäubenden Einsatz zeigten. Beim trüben Wetter draußen brodelte die Stimmung drinnen im Saal erst richtig. Da dirigierte Direktorin Fridoline die Kinder in der Polonaise-Schlange durch die Stuhlreihen und ließ sie beim großen Finale zum Rucki-Zucki-Song noch einmal gemeinsam mit allen Darstellern hüpfen und tanzen.

Von Heike Liesaus