Der Merkel-Auftritt auf dem Torgauer Marktplatz 2017 stand nun im Mittelpunkt eines Prozesses am Leipziger Landgericht. Nachdem der CDU-Stadtrat Matthias Grimm-Over erklärt hatte, er sei an Leib und Leben bedroht worden, hatte der Verein Spektrum aufrechter Demokraten auf Unterlassung geklagt. Am Ende stand ein Vergleich.