Mockrehna

Die Gemeinde Mockrehna wird die Fläche „Am Gassenteich“ in Eigenregie erschließen und vermarkten. Drauf verständigten sich die Gemeinderäte auf ihrer Sitzung am Dienstagabend. Es handelt sich dabei um einen zweiten Bauabschnitt mit Platz für etwa 15 Einfamilienhäuser in zentraler Ortslage von Mockrehna.

Damit erteilten die Gemeinderäte einer zweiten Variante einmütig eine Absage. Denn es hätte durchaus auch die Möglichkeit bestanden, das künftige Baugebiet auszuschreiben und an einen Bauträger zu übergeben. Dafür, so der Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) würde es auch Interessenten geben.

Baugebiet in eigener Hand behalten

Doch die Mockrehnaer wollen die Baustandorte lieber in eigener Regie vermarkten, auch wenn sie dafür eine Kröte von 73 000 Euro schlucken mussten. Denn so viel kostet es, die auf dem Grundstück liegenden Belastungen bei der Bank abzulösen. Finanzieren wird die Gemeinde dieser Betrag mit den 70:000 Euro, die auch Mockrehna von der Landesregierung als zusätzlich Sonderzahlung avisiert worden sind.

Robert Schübel (CDU) hatte in der Diskussion hervorgehoben, dass es auch eine Fürsorgepflicht der Gemeinde sei, Bauland günstig abzugeben. Auch bei der Freien Wählergemeinschaft stieß das auf Zustimmung. Lothar Haupt verwies zudem darauf, dass „wir aufgrund der derzeitigen hohen Nachfrage als Gemeinde keinerlei Risiko eingehen.“ Und Bernhard Wagner (CDU) sagte, „das behalten wir besser selbst in der Hand“.

Planung als erster Schritt

Ein erster Schritt ist für die Gemeinde dabei, wie für private Investoren auch, die Überplanung des Gebietes. Wann hier tatsächlich dann die ersten Häuser gebaut werden können, lässt sich beim derzeitigen Stand aber noch nicht abschätzen.

Von Ilka Fischer