Mockrehna. Die Sommerhaus Filmproduktion GmbH dreht derzeit in Kooperation mit der Mitteldeutschen Medienförderung und der ARD den Kino-Spielfilm „In den Gängen“ nach einer Erzählung des Leipziger Autors Clemens Meyer. Einer der Drehorte ist dabei auch das Dorf Mockrehna.

„In den Gängen“ konzentriert sich auf die Arbeitswelt in einem Großmarkt und beobachtet einen Mann, der von einer seiner neuen Kolleginnen fasziniert ist. Der Film wird seit Februar und noch bis April an verschiedenen Schauplätzen in Leipzig, Bitterfeld, Lutherstadt Wittenberg und eben in Mockrehna realisiert. Die Dreharbeiten finden im Unterdorf 17 am Montag, dem 20. März, von 16 Uhr bis zum darauffolgenden Morgen um 6 Uhr statt. In diesem Zusammenhang werden Aufnahmen auf einem leerstehenden Hof sowie einem benachbarten Wiesengrundstück gemacht. Es handelt sich um Nachtaufnahmen, teilte die Produktionsfirma mit. Dafür werden die Filmemacher einige Lampenstative im Bereich des Drehortes aufstellen, welche ein Umgebungslicht schaffen. „Wir werden versuchen, die Leute so wenig wie möglich damit zu stören. Anwohner, die konkret mit unseren Dreharbeiten in Kontakt kommen, werden wir im Vorfeld persönlich ansprechen“, so Martin Pelzl von der Motiv-Aufnahmeleitung.

Die gesamte Filmcrew werde sich bemühen, alle Arbeiten mit größtmöglicher Vorsicht und Ruhe durchzuführen. „Die für unsere Dreharbeiten notwendige Technik und Logistik werden wir im Umfeld des Drehortes so abstellen, dass jederzeit alle Grundstücke problemlos erreichbar sind. Dennoch lassen sich auf Grund der Dreharbeiten und des hohen Fahrzeugaufkommens Sperrungen einzelner Straßen nicht vermeiden“, so Pelzl weiter. Notwendige Genehmigungen seien im Vorfeld mit den Behörden erörtert und eingeholt worden.

Einen zweiten Drehtermin gibt es am 12. April, dann im Bereich des leerstehenden Hofes und des Friedhofes in Mockrehna.

Von LVZ