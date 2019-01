Mockrehna

Berufsberatung – ganz praxisnah, auch so lässt sich die 13. Berufsmesse für die Schüler an der Mockrehnaer Oberschule am Freitag zusammenfassen. Kerstin Fritzsche, die an der Schule für die Berufsberatung zuständig ist, gestand zu Beginn: „13. Berufsmesse, das klingt so, wie das könnt ihr ja nun. Doch wir sind jedes Jahr voller Adrenalin.“ Dass die Schüler heiß auf die Arbeitswelt sind, versprach Schulleiterin Rosemarie Krieglsteiner. Sie freute sich, dass die 73 Neuntklässler und die zwölf Hauptschüler der 8. Klasse an einem Tag gleich zu 32 Unternehmen und Institutionen ersten Kontakt aufnehmen können. „Dass wir alle zu allen schicken, hat System.“ Denn so könnten die Schüler auch mal über den eigenen Interessenhorizont blicken.

Ehemalige werben für ihre Berufe

Zur Galerie Die Oberschule Mockrehna lud am Freitag bereits zum 13. Mal zu ihrer Berufsmesse ein. 73. Neuntklässer sowie zwölf Hauptklässer konnten hier zu 32 Unternehmen und Institutionen Kontakte knüpfen.

Nach einem Warm-up mit einem schriftlichen Bewerbungstest stießen die Schüler beim Stationenbetrieb auch auf Ehemalige. Die 17-jährige Chantal Quack hat die Schule in Mockrehna 2016 verlassen. „Jetzt bin ich im Kreiskrankenhaus Delitzsch im zweiten Lehrjahr als Gesundheits- und Krankenpflegerin.“ Sie fand über diese Berufsmesse und einem Praktikum dazu und schwärmt: „Das ist einfach ein toller Beruf.“

Ein Heimspiel im doppelten Sinne hatten Marcus Haferkorn und Carina Beuche von der Baufirma Ezel. Beide sind nicht nur in Mockrehna zur Schule gegangen, ihre Firma hat auch die Außenanlagen hergestellt. Und Schüler Marcus Steiner, der sich zwar eher in der Informatikrichtung sieht, ließ sich daher gern das Nivellier gerät erklären. „Ansehen kann man sich das ja mal“, meinte der Eilenburger.

Arbeitswelt mit vielen Facetten

Marie Lusie Staude und Vanessa Brandt sehen sich eher bei der Polizei oder Bundeswehr. Dennoch ließen sie sich von Sandra Möbius, die mit weiteren Kolleginnen von den gar nicht „staubtrockenen Berufen“ bei der Sparkasse schwärmte, mitreißen. Als Plan B schließt es Marie Luise dann auch nicht völlig aus. „Mal sehen“, so die Schülerin. Das Ziel der Berufsmesse, die Arbeitswelt in vielen Facetten aufzuzeigen, ist damit nicht nur in diesem Fall erreicht.

Von Ilka Fischer