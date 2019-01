Mockrehna

Das neue Jahr hat im Gemeindeamt Mockrehna begonnen, wie das alte geendet hat – ohne gänzlich funktionierenden Telefonanschluss. Seit einem Anbieterwechsel Anfang Dezember klingelte es in vielen Amtsstuben nicht mehr. Dazu gehörte unter anderem die Zentrale. Jegliche Versuche seitens der Gemeinde, eine baldige Lösung herbeizuführen, schlugen fehl. Bis zum gestrigen Freitagmorgen, als Hauptamtsleiter Michael Thul vermelden konnte: „Wir sind wieder über unsere Rufnummern erreichbar.“

Mitnahme der Nummern klappte nicht komplett

Das Hickhack der letzten Wochen ist damit beendet. Doch worum ging es eigentlich? Die Gemeinde hatte nach Problemen mit dem bisherigen Anbieter einen neuen gesucht und ihn mit Vodafone gefunden. Mit dem Unternehmen wurde die Verwaltung einig, vereinbarte eine sogenannte Portierung der Telefonnummern, also die Rufnummernmitnahme beim Wechsel des Telefonie-Anbieters. Doch genau das klappte nicht komplikationslos. „Es gab ein Übermittlungsproblem“, sagt Konzernsprecher Volker Petendorf. Deshalb sei nicht die gesamte Rufnummern-Gasse portiert worden. Offenbar hatten, warum auch immer, nicht alle Nummern, die übernommen werden sollten, den neuen Anbieter erreicht. Bei den Anschlüssen, die bekannt waren, habe dies aber problemlos geklappt.

Erst LVZ-Anfrage hat Erfolg gebracht

Dass die Verwaltung mit ihren Anfragen und Beschwerden immer wieder bei der Hotline landete, müsse intern besprochen werden. Eigentlich, so Petendorf, gäbe es feste Ansprechpartner. Vielleicht hätte das Problem so zeitiger erkannt werden können. Denn, so räumte er ein, genau genommen war es die Anfrage der LVZ an die Pressestelle, die von den Kollegen weitergeleitet schließlich an der richtigen Stelle im zuständigen Fachbereich landete. Der wusste bis dato von den bestehenden Problemen nichts, reagierte dann sofort – mit Erfolg.

Um dennoch weiterarbeiten zu können, habe die Gemeinde für diese Zeit einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen. Die Kosten dafür würden erstattet, so Volker Petendorf.

Von Kathrin Kabelitz