Mockrehna

Fast so fix, wie die Scheren das Band zum neuen Medienraum zerschnitten, war auch das Gesamtvorhaben Umbau von zwei Horträumen in der Pumphut-Grundschule in Mockrehna umgesetzt. „Das war schon schnell, wenn man bedenkt, dass wir gemeinsam mit dem Schulamt im Januar/Februar noch nach einer Lösung gesucht haben und jetzt im November ist schon alles umgesetzt“, freut sich Juliane Kranz, die seit 2013 den Hort leitet.

Dickes Dankeschön an die „Macher“

Die künftigen Nutzer sind ebenso stolz. Erst vollzogen sie den offiziellen Banddurchschnitt, dann setzten sie die Geschichte der letzten Monate in Versen um und endeten mit einem „dicken Dankeschön.“ Und auch Vertreter von Grund-, Oberschule und Förderverein schauten mit einem Pflanzengruß vorbei: „Die Kinder sind die Gewinner.“

Der Raum bietet unter anderem Platz für Computerarbeit und zum Chillen. Quelle: Kathrin Kabelitz

Rund 13 000 Euro setzte die Gemeinde ein, um mehr Platz für Hortkinder zu schaffen. Aus einem Raum wurden zwei, eine Brandschutztür musste installiert werden, es gab Trockenbau-, Bodenbelags- und Elektroarbeiten, zählt der Torgauer Planer Jan Hess auf.

Bedarf ist stetig angestiegen

Die Arbeiten waren dringend notwendig, weil der Bedarf rasant angestiegen ist. Einst waren es 123 Mädchen und Jungen, die den Hort besuchten, derzeit sind 147 Kinder in der Betreuung, 165 könnten es sein. Die einstige Bibliothek sind jetzt zwei Räume, in dem einen steht noch immer der Lesestoff, im neuen Medienraum sind Computerarbeitsplätze, Bücher und Ecken zum Chillen und Lesen.

Im neuen Medienraum gelten klare Regeln. Quelle: Kathrin Kabelitz

Auch in der Oberschule gibt es im nächsten Jahr Arbeiten

Dass die Oberschule für den neuen Raum Bibliotheks-Platz abgab, dafür zollte Juliane Kranz im Namen der Schüler und Erzieher Dank. Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) kündigte an, dass in der weiterführenden Schule im nächsten Jahr ebenso Umbauarbeiten geplant sind. „Die Planung für zwei Räume läuft bereits, Fördermittel sind in Aussicht gestellt.“ Platz wird so für Gruppenräume, unter anderem für differenzierten Unterricht, und die Bibliothek geschaffen.

Von Kathrin Kabelitz