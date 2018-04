Mockrehnas Verwaltungssitz wird schicker

Mockrehna. Das Pumphutdorf wird schicker. Derzeit laufen Arbeiten an dem Verwaltungsgebäude. Bauamtsleiterin Alexandra Schmidtke: „Noch Ende März hat die Firma Tilo-Süptitz-Transporte die alten baufälligen Garagen und den alten Schlauchturm der Feuerwehr abgerissen.“ Damit könne jetzt die Firma Jespo Bau im Bereich der Garagen mit den Mauer- und Betonarbeiten loslegen.

Optische Aufwertung

Das Vorhaben an dem bereits 1954 errichteten und sanierungsbedürftigen Gebäude steht schon lange auf der Agenda, musste aber wegen einer erforderlich gewordenen komplett neuen Vermessung auf dieses Jahr verschoben werden.

Der Verwaltungskomplex der Gemeinde soll damit auch optisch aufgewertet werden. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits entsprechend der finanziellen Möglichkeiten einzelne Gebäudeteile saniert wurden, kommt jetzt der Bereich mit Archiv, Aufenthaltsräumen für die Mitarbeiter des Bauhofs, Sanitärbereiche, Garagen sowie die Werkstatt dran. Möglich wurden diese Arbeiten durch eine Förderung über das Programm „Brücken in die Zukunft“. Aus diesem kommen rund 180 000 Euro des insgesamt 320 000 Euro teuren Vorhabens, das noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll.

Von Ilka Fischer