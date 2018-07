Mörtitz

Eine Funkstreifenwagenbesatzung blieb ihm dicht auf den Fersen und wurde Zeuge, als der Mann auf einem unbefestigten Weg in Richtung Mörtitz mit dem Opel ins Schleudern geriet und sich überschlug. Während das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen kam, blieb der Crashpilot – zum Glück – unverletzt. Seine Flucht dürfte sich im Fehlen einer Fahrerlaubnis begründen, war gefährlich und zog zusätzlich einen teuren Unfallschaden nach sich, so die Polizei in einer Mitteilung.

Von LVZ