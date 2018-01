Mörtitz’ ältester Verein sucht Mitstreiter

Mörtitz. Einstimmig, ein bisschen zickig aber trotzdem so, als würde man einem Kind eine Geschichte erzählen – wer so singt, kann sich der lobenden Worte von Stefan Srugies sicher sein. Seit Sommer 2016 leitet er den Männerchor „Lyra 1890 Mörtitz“ im Doberschützer Ortsteil und hat sich auf die Fahne geschrieben, den Sängerkreis auf eine neue künstlerische Spur zu bringen.

Freude an der Musik

Engagiert und temperamentvoll probt er einmal pro Woche mit den Herren in der Mörtitzer Gaststätte Barth und hofft nun auf frischen Wind mit neuen Mitstreitern. „Ich habe einen Qualitätsanspruch, den ich mit Disziplin, vor allem mit der Freude an der Musik verbinden will“, erklärt der Dirigent mit viel Enthusiasmus.

Der Vereinsvorsitzende Dietmar Robotta und Vorstandsmitglied Wolfgang Stelzner sind froh, das junge Blut an der Spitze zu haben. „In den vergangenen Jahren haben wir einen starken Mitgliederrückgang hinnehmen müssen, der sich aufgrund der Altersstruktur ergeben hat.“ Sie sind trotzdem zuversichtlich: „Unser erster Auftritt unter neuer Leitung ist bei den Zuhörern super angekommen, deshalb sind wir auf der Suche nach weiteren Sängern, die unsere Gruppe unterstützen.“

Vier Probestunden sind möglich

Der Chorleiter macht ebenfalls Mut: „Singen ist altersunabhängig“, verdeutlicht er und ruft zum Dabeisein auf. Für Entschlossene ist der Weg zum Mitmusizieren in Mörtitz leicht einzuschlagen. Viermal kann man an der Probe teilnehmen, bevor eine Entscheidung fällt. „Notenkenntnisse werden entwickelt und sind keine Voraussetzung“, versichern die Männer im Mörtitzer Vereinsraum.

In welcher Stimmlage man aufgeht, prüft der Dirigent. Hauptsächlich singen die Herren volksnahe Heimatlieder aber auch modernes Liedgut ist in Arbeit. Eine kleine Kostprobe mit Gänsehauteffekt gab es durchaus schon. Mit der Interpretation „Die Rose“ haben die Mörtitzer gezeigt, was in ihnen steckt.

Probe ist immer mittwochs

Dass da noch viel mehr geht, dessen ist sich Chorleiter Stefan Srugies sicher. Er könnte sich durchaus auch Hits aus den 1920er- und 30er-Jahren vorstellen, die aufführungsreif einstudiert werden können. Nach dem Jahr der Aufbauarbeit ist jetzt neben der Mehrstimmigkeit vor allem der Mitgliederzuwachs ein großes Ziel. Also einfach dabei sein, mitsingen und jede Menge Spaß haben – das ist die Devise.

Wer Lust hat, kann mittwochs in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr in die Probe in der Gaststätte Barth in Mörtitz reinschnuppern oder sich bei Dietmar Robotta, Telefonnummer 0172 9783941, melden.

Von Anke Herold