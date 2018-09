Eilenburg

Der Ortsverband Eilenburg des Technischen Hilfswerkes hat vier Helfer nach Meppen (Niedersachsen) entsandt, wo seit Wochen ein großflächiger Moorbrand die Einsatzkräfte in Atem hält. „Wir unterstützen die Kräfte vor Ort mit unseren mobilen Hochwasserpegeln“, so Ortsverbands-Chef Hans-Jörg Kamprath. Aufgabe ist es, die Wasserförderstellen zu überwachen. Der Einsatz der Eilenburger in Meppen ist vorerst bis Sonntag geplant. Ob weitere Kräfte nachgefordert werden, speziell Pump- und Logistikkräfte, lässt sich noch nicht abschätzen, so Kamprath.

Mittlerweile ist eine Fläche von mehr als 1000 Fußballfeldern betroffen. Insgesamt sei das Feuer unter Kontrolle. Entfacht wurde das Feuer, als die Bundeswehr auf dem ausgetrockneten Gelände Raketentests durchführte. Erschwert wird der Löscheinsatz, weil in dem seit 1876 als Übungsgelände genutzten Moor Munitionsreste vermutet werden. Am Freitag hat der Landkreis Emsland den Katastrophenfall ausgerufen, kann auch Evakuierungen nicht mehr ausschließen.

Mobiler Messpegel

Beim Eilenburger THW gibt es die gelben Koffer, die mit mobilen Pegeln, Flutmeldern, Vermessungstechnik, Notebook, GPS und Sicherungstechnik ausgestattet sind, bereits seit dem Jahr 2009. Im Juni 2013 kamen die Messpegel beim Hochwasser erstmals zum Einsatz. Dank der Technik kann der Trupp den Katastrophen-Stab des Landkreises Nordsachsen bei der Erkundung von Hochwasserlagen und Pumpeinsätzen sowie der Lagebeurteilung mittels Messtechnik und standardisierten Verfahren unterstützen. Möglich ist dank der Direktübertragung der Daten aus dem Fluss – in diesem Fall die Mulde – an die geschulten Experten am Laptop unter anderem die digitale Erfassung von Wasserständen und Fließgeschwindigkeit.

Von Kathrin Kabelitz