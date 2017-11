Motorrad-Fahrer wird bei Unfall auf der B 87 in Jesewitz schwer verletzt

Jesewitz. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der B 87 in Jesewitz wurde am Sonnabendnachmittag ein 59-jähriger Motorrad-Fahrer schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Polizeiangaben zufolge hatte eine 47-jährige Polo-Fahrer den in Richtung Leipzig fahrenden Krad-Fahrer offenbar übersehen, als sie von der Delitzscher Straße auf die Bundesstraße auffahren wollte. Der Crash passierte gegen 15.30 Uhr. Wegen der Unfallaufnahme und der Beräumung der Unfallstelle blieb die Straße bis in den frühen Abend hinein gesperrt. Der Verkehr wurde über umliegende Orte umgeleitet.



Von ka