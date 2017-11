Mysteriöser Fall in Eilenburg: Blutlache neben Damenfahrrad entdeckt

Eilenburg. Ein Fahrrad in einem Gebüsch in der Puschkinstraße, daneben eine Blutlache – all das gibt der Polizei in Eilenburg jetzt große Rätsel auf. Was ist passiert im Osten der Stadt? Und wer hat möglicherweise etwas mitbekommen?

Nachweislich menschliches Blut

Wie Harald Schmich, Leiter des Polizeireviers Eilenburg am Montag mitteilte, habe ein Bürger am Sonntag gegen 10.30 Uhr das silberfarbene Damenrad mit der Aufschrift „Hattrick“, 28 Zoll großen Reifen und einem Einkaufskorb auf dem Gepäckträger entdeckt. Es habe in der Puschkinstraße in Eilenburg unweit der Kreuzung zur Rosa-Luxemburg-Straße gelegen.

„Neben dem Fahrrad war eine Blutlache, wobei es sich nachweislich um menschliches Blut handelte. Eine Suche in der Umgebung und die Befragung von Anwohnern verliefen ebenso ergebnislos wie der Einsatz eines Fährtenhundes“, informierte der Revierleiter.

Zeugen gesucht

Er und sein Team suchen nunmehr nach Zeugen, die Hinweise geben können und somit die Ermittler in dem mysteriösen Fall weiterbringen. Auch der Besitzer des Damenfahrrades wird gebeten, sich bei der Polizei in Eilenburg zu melden. Hinweise nimmt das Revier jederzeit unter der Telefonnummer 03423 6640 entgegen.

Von LVZ