Hohenprießnitz

Am 17. Januar werden, wie in der Nacht zum 11. Dezember, rund 50 Einsatzkräfte zum Schloss Hohenprießnitz fahren – allerdings ohne Blaulicht. Denn sie müssen dann keinen Brand an einem Nebengebäude des Schlosses löschen, sondern sie folgen einer Einladung des Schlossherren Konrad Obermüller. Der Regensburger erklärt: „Es wird für die Polizisten, die den Brand entdeckt haben, und für die Feuerwehrleute, die hier so umsichtig löschten, einen kleinen Empfang mit Essen und Musik geben.“

Spendenübergabe geplant

An diesem Abend wird er auch Gelder an die Feuerwehren überreichen, die bei dem kurzfristig zusätzlich anberaumten Konzert der Moskauer Sängerin Alessandra Romanka zur Schlossweihnacht für die Feuerwehr gespendet wurden. Hinzu kommt das Trinkgeld, das ein Schaustellerbetrieb auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt ebenfalls für diesen Zweck sammelte. „Und wir werden die Summe auch noch aufrunden“, verrät der Schlossherr.

Er möchte sich mit dem Empfang und der Spende für das umsichtige Verhalten bedanken, mit dem die Einsatzkräfte in der Brandnacht Schlimmeres verhindert hatten. Eine Polizeistreife hatte den Brand im Dachbereich eines ungenutzten Nebengebäudes bemerkt. Um 2.01 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert, die den Brand dann relativ schnell unter Kontrolle brachten. Der Schaden blieb damit räumlich begrenzt, so dass auch das zweite Schlossweihnachtswochenende stattfinden konnte.

Ermittlungen zur Brandursache laufen noch

Zur Brandursache selbst sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Uwe Voigt Pressesprecher der Polizeidirektion Leipzig: „Der Ermittlungen laufen noch. Damit lässt sich auch noch nicht sagen, ob es Brandstiftung war oder nicht.“ Die Reparatur an sich wird ebenfalls noch auf sich warten lassen. Wie Konrad Obermüller informierte, wäre derzeit zum einen ohnehin nicht das beste Bauwetter, zum anderen habe die Versicherung Bausachverständigen und Gutachter eingeschaltet. Die Ergebnisse von deren Untersuchungen stünden ebenfalls noch aus.

Von Ilka Fischer