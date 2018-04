Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz - Nach Bürger-Kritik: Doberschütz erneuert Gully-Deckel

Noch wächst im Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz das Unkraut locker an die Ein-Meter-Marke ran. Kurz nach Ostern wurden aber zumindest die Kronen an den Bäumen, die teilweise in Kinderhöhe auf den Fußweg ragten, zurückgesägt. Die Unkrautbekämpfung steht im Plan des Bauhofes. Doch die Gefahr, die von fehlenden und defekten Straßeneinläufen ausging, ist beseitigt. Auf diese hatte Falko Linke, der mit seinen zweijährigen Zwillingen oft radfahrend das Gewerbegebiet passiert, bei einer Gemeinderatssitzung aufmerksam gemacht.

19 neue Einläufe

„Das Problem ist vom Tisch“, berichtet Bürgermeister Roland Märtz (CDU). Der Bauhof habe im März 19 Einläufe vor Ort montiert. Von diesen Einläufen, bei der der Bauhof auch kreativ tätig gewesen sei, erhoffe sich die Gemeinde, dass sie weder gestohlen noch zerstört werden. Denn immerhin musste die Gemeinde 130 Euro pro Einlauf berappen, sodass Kosten in Höhe von 2500 Euro entstanden.

Richtig zufrieden ist Falko Linke damit aber nicht. „Zumindest an den Einläufen, die in den Asphalt reinragen, sind die Ecken schon wieder abgebrochen.“ Auch der Baumrückschnitt sei sehr unprofessionell erfolgt. Er sei nun gespannt, wie das Unkraut, das die Gehwege teilweise komplett überdeckt, beseitigt werden soll. „Das ist für mich alles halbgewalkt.“ Er werde daher sicher noch einmal bei der Gemeinde vorsprechen.

Unkraut wird nur grob beseitigt

Dass es in dem Gewerbegebiet, in dem vor allem Strom produziert und damit kaum Verkehr herrscht, keine gepflegten Fuß- und Radwege geben wird, dazu steht der Bürgermeister aber. Das Unkraut könne hier allenfalls grob beseitigt werden. Da hier so wenig Leute unterwegs wird, habe das Unkraut natürlich leichtes Spiel.

Von Ilka Fischer