Eilenburg

Nach einer Schlägerei in der S-Bahn am Bahnhof Eilenburg-Ost am Tag der Sachsen wendet sich die Kriminalpolizei nun mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Der Aufruf richtet sich insbesondere auch an Personen, die unmittelbar selbst verbal oder körperlich angegriffen wurden und sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Zudem werden Personen gesucht, welche vom Tatgeschehen oder einzelnen Beteiligten Bilder oder Videos angefertigt haben. Sie werden zugleich gebeten, den Ermittlungsbehörden diese Aufnahmen zur Verfügung zu stellen.

Tätliche Angriffe

Der Fall ereignete sich am 8. September als in Torgau der Tag der Sachsen gefeiert wurde. Die S-Bahn hatte um 21.13 Uhr Torgau in Richtung Eilenburg beziehungsweise Leipzig verlassen. Innerhalb der Bahn sowie im Bereich des Haltepunkts Eilenburg-Ost, wo die S-Bahn gegen 21.30 Uhr eintraf, kam es dann zu mehreren verbalen Attacken und tätlichen Angriffen, an denen zahlreiche Personen beteiligt waren. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, werde nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Laut bisherigen Aussagen von Zeugen sollen die Angriffe von einer Gruppe von fünf bis zehn jungen Leuten ausgegangen sein. Ermittelt wird auch, ob es einen rechtsextremistischen Hintergrund gibt. Deshalb hat sich der Staatsschutz eingeschaltet.

Hinweise an Kriminalpolizei

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 0341/96646666 an die Kriminalpolizeiinspektion Leipzig (Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig) zu wenden.

Von lvz