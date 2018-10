Eilenburg

Mitte Juni wurde auf die Hausfassade des Grundstückes der Eilenburgerin Petra Hermann in der Wurzener Straße 1/Ecke Puschkinstraße ein Farbanschlag verübt. Die hässlich teerschwarzen öligen Flecken waren unübersehbar und schnell in den Untergrund eingezogen. Auch Fenster, die Einfriedung des Grundstückes, Platten und Steine auf dem Hof waren betroffen. Das Traurige daran: Die Haussanierung lag noch nicht lange zurück. Die Flüssigkeit war schwer definierbar, Fachleute mussten sich vor Ort sich damit beschäftigen. Ihr Fazit: nur schwer, aber kostenintensiv beseitbar. Zudem lehnte Petra Hermanns Versicherung ab, den Schaden zu regulieren. Bis heute ist ungeklärt, wer den Anschlag verübte.

Situation war „sehr belastend“

Unbekannte hatten das Wohnhaus in der Wurzener Straße 1 / Ecke Puschkinstraße mit schwarzer Farbe vollgeschmiert. Quelle: web

„Das alles war sehr belastend und deprimierend. Jeden Tag das ansehen, das wollte ich nicht länger“, sagt die Eilenburgerin. Sie überlegte sich etwas anderes und suchte beim bekannten Graffiti-Künstler Tasso Rat. Er vermittelte zu anderen Sprayern, die sich vor Ort mit der Situation vertraut machten. Schließlich sagte der Leipziger Ilja van Treeck zu und brachte seinen Künstlerkollegen Cany aus Berlin mit. Was die Arbeit des Graffiti-Sprayer Duos kostet, wollen weder Grundstückseigentümerin noch Künstler verraten.

Leuchtende Farben an Mauer

Treeck arbeitet mit Tasso zusammen, hat selbst nicht nur in Leipzig und Umgebung für farbenfrohe Fassaden und anderes mehr im Außenbereich gesorgt. Seine Art zu arbeiten bezeichnet er als moderne Kunst. Der 31-Jährige hat eigentlich den Beruf eines Kfz-Mechanikers erlernt, ehe er aus seinem Hobby einen Beruf machte. Techniken, das Wissen um Farben und andere Materialien erwarb er sich autodidaktisch. Inzwischen könne er von seiner Kunst leben.

Das herrliche Herbstwetter hat im Osten Eilenburgs nicht nur für ein faszinierendes Farbenspiel in der Natur gesorgt, sondern auch für leuchtende Farben an der Mauer um Petra Hermanns Grundstück. Nur an der Hausfassade selbst ist noch nicht alles fertig, aber Vorarbeiten bereits getan. Beide Sprayer haben sich mit Petra Hermann für das Thema Kunst und Eilenburg entschieden.

Abstrakte Kunst

Wer denkt, nun Silhouetten der Stadt oder etwas markantes wie die Heinzelmänner in den bereits gesprayten Bildern zu erkennen, wird enttäuscht. „Wir haben abstrahiert. Für das Eilenburger Chemiewerk steht zum Beispiel die Filmrolle auf der Mauer und der Tischtennisball im Bild“, erklärt Ilja van Treeck. Hier sei der Stoff hergestellt worden, der für beides gebraucht wurde. Der Berliner Sprayer hat auf der Mauer ein eigenes Fabelwesen entwickelt. Es ist eine Kombination aus Hirsch und Ameise. Für was dieses steht, da hinein könne viel in Eilenburg interpretiert werden. Etwa: fleißig wie die Ameisen, ein Platz-Hirsch, stur mit dem Kopf durch die Wand, emsig sein.

Bevor die Farben aufgesprayt wurden, musste der Untergrund abgesperrt werden, damit die schwarzen Flecken mit den Farben nicht reagieren. Abbeizer kam zum Einsatz. Bis nächste Woche soll das Gesamtkunstwerk fertig sein. Schon jetzt erhielten Petra Hermann und die Künstler von Passanten Anerkennung.

Von Bärbel Schumann