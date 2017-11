Nach Feuer in Eilenburg: 58-jähriger Bewohner kann Krankenhaus verlassen

Eilenburg. Auf Beweise dieser Art würde Birgit Bendix-Bade gern verzichten. Und doch ist die Geschäftsführerin der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (EWV) froh, dass am Montagabend die Rauchmelder im Wohnblock in der Eilenburger Hochhausstraße rechtzeitig anschlugen, Mieter deshalb unverzüglich die Feuerwehr alarmieren und so ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. „Die Nachbarn haben dem Mann damit unter Umständen das Leben gerettet“, sieht Bendix-Bade das erklärte Ziel ihres Unternehmens bestätigt, alle Wohnungen des EWV-Bestandes mit den Alarmmeldern auszustatten. 90 Prozent der rund 1800 Wohnungen sind es bereits.

Schaden beträgt rund 20 000 Euro

Die Brand-Wohnung ist total verqualmt und verrußt und derzeit unbewohnbar. Der 58-jährige Mieter, der mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht wurde, konnte diese verlassen. „Wir haben ihn in einer Gästewohnung untergebracht“, so Bendix-Bade. Die Wohnung müsse komplett saniert werden, den Schaden schätzt sie auf rund 20 000 Euro. Betroffen sind auch die unter der Brandwohnung liegenden Räume einer älteren Dame. Die Wohnung sei total durchnässt, der Verwalter sei bereits mit der Mieterin und deren Enkelin im Gespräch, um eine neue Wohnung zu finden. „Das Trocknen wird dauern. Wir wollen ihr nicht zumuten, zweimal umziehen zu müssen.“ Zwölf Wohnungen gibt es in dem Aufgang, sieben davon sind bewohnt. Ob der Mieter nach der Sanierung zurückkehren kann, ist unklar. Die EWV will die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache abwarten.

Von Kathrin Kabelitz