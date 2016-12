Eilenburg. Wie steht es ums Eilenburger Bürgermeisterhaus? Es ist der Kreishandwerkerschaft Nordsachsen per Erbpacht von der Stadt überschrieben. Doch die hat Insolvenz angemeldet. Das Verfahren über das Vermögen der Kreishandwerkerschaft ist seit Anfang November eröffnet. Vorerst lief die Frist, in der die Gläubiger ihre Ansprüche anmelden können, bis zum 27. Dezember. „Die Stadträte sind informiert. Das Thema wurde noch nicht erneut diskutiert. Aktuell besteht kein Handlungsbedarf“, erklärt Heiko Leihe, in der Stadt verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit.

Diskussionsstoff

Die Gläubigerversammlung soll am Dienstag, dem 24. Januar, am Leipziger Amtsgericht stattfinden. Dann wird entschieden, wie weiter verfahren wird, angemeldete Forderungen werden geprüft. Und dann müsste sich auch der Stadtrat erneut mit der Problematik befassen. Denn die Kreishandwerkerschaft drückte vor allem ein Darlehen in Höhe von 300 000 Euro. Es steht aufgrund der Sanierungen des Bürgermeisterhauses in den 1990er-Jahren, als das Gebäude wieder nutzbar gemacht werden musste, und nach der Flut 2002 zu Buche.

Schulden

Die Kreishandwerkerschaft wollte das Haus seit einigen Jahren loswerden, um die Schulden zu begleichen. Der Stadtrat war damit nicht einverstanden. Hatte zuletzt generell gegen einen Verkauf in Privathand, ob nun mit oder ohne Erbpacht-Bindung, gestimmt. Mathias Vogt, damals Kreishandwerksmeister, hatte bereits erklärt: „Dann bleibt nur die Planinsolvenz.“ So müsste das Haus der Stadt automatisch zufallen. Sie müsste aber auch die 300 000 Euro zur Kreditablösung zahlen. Ansonsten käme es zur Zwangsversteigerung, wäre nicht absehbar, wer die Villa bekommt, die der Fabrikant Wilhelm Grune Eilenburg einst schenkte.

Handwerker-Organisation

Eine Handwerker-Organisation soll es aber auch in Zukunft geben. Die Kreishandwerkerschaft des Landkreises Leipzig hatte Bereitschaft zur Fusion signalisiert, wollte aber Schulden nicht mit übernehmen. Nach dem Insolvenzverfahren müsste es eine Neugründung geben.

Von Heike Liesaus