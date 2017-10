Nachbarn helfen Eilenburger Seniorin in Notlage

Eilenburg. Als Sturmtief Xavier am Donnerstag über Eilenburg brauste, erlebte Monika Neumann-Wächtler eine böse und zugleich eine schöne Überraschung. Zuerst fegte ihr eine Sturmböe Dachziegel vom First ihres Hauses in der Torgauer Straße. Dabei wirkt die Eindeckung keinesfalls marode. „Es ist 1997 neu gemacht worden“, erklärt die Seniorin, die gerade den Verlust ihres Ehemannes zu verkraften hat. „Ich dachte zuerst, die Katze hat etwas umgestoßen.“ Aber es waren zig Ziegel, die unter dem Firststeinen hindurchgeweht wurden und dann auf der anderen Seite auf den Fußweg an der Hauptstraße herab prasselten. Verletzt wurde niemand, „zum Glück“, sagt sie.

Sofort kommt Hilfe von nebenan

Dann erlebte die Rentnerin etwas, womit sie wirklich nicht gerechnet hat: Aus der Nachbarschaft kam sofort Hilfe. „Einer meiner Nachbarn telefonierte und besorgte sofort eine Dachdeckerfirma, der wahrscheinlich schon am Nachmittag die fehlenden Ziegel wieder einsetzt“, erzählte sie am Tag danach. „Vor allem auch die Betreiber des arabischen Nahrungsmittelladens nebenan kamen sofort, boten Hilfe an und fegten gleich alles weg.“ Ein anderer Nachbar habe die Fotos für die Gebäude-Versicherung gemacht, die hoffentlich für den Schaden aufkommt.

Die Rentnerin zeigte sich überglücklich, dass ihr so spontan so viele Leute geholfen haben. Jetzt hofft sie, dass der Schaden alsbald reguliert wird – und möglichst nicht gleich wieder ein orkanartiger Wind namens Xavier über Stadt und Land fegt.

Von Heike Liesaus