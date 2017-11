Närrisches aus der Hochburg Pressel: Bollywood in der Dübener Heide

Pressel. Der 11.11. war ein schauriger Tag - zumindest, was das Wetter anbelangt. Das bekamen diejenigen Narren der Region zu spüren, die 11.11 Uhr vor den Rathäusern die Schlüssel von den Stadt- und Gemeindeoberhäuptern einforderten. Anders in Pressel. Hier hat es sich zu einer angenehmen Tradition entwickelt, dass der Bürgermeister Lothar Schneider in die Narrenhochburg Pressel fährt und den Gemeindeschlüssel mitnimmt.

Übergab er das gute Stück vor einigen Jahren noch am sogenannten Narrenstein, wurde dieser Akt mittlerweile in den warmen Saal des Landgasthofs verlegt und drum herum gibt es ein buntes Karnevalsprogramm. Da kann das ungemütliche Novemberwetter machen was es will, wenn Lothar Schneider gegen 20 Uhr die Bühne des Geschehens betritt.

Am Sonnabend war es wieder soweit und der Presseler Karnevalsverein freute sich zur Eröffnungsparty über einen vollen Saal. In gewohnt charmanter Art führten Steffi Grieser und Dieter Kläring durch das etwa einstündige Programm, in dem unter anderem einige Tänze der letzten Session zu sehen waren. Die glitzernden Gardemädchen machten den Anfang und sie waren es dann auch, die das Gemeindeoberhaupt auf die Bühne führten.

Um endlich in Augenhöhe mit dem Präsidenten Christian Ott zu sein, hatten die Narren vorgesorgt und stellten Lothar Schneider ein Fußbank hin. Der nahm es mit Humor und wünschte den Karnevalisten alles Gute und frohes Gelingen für die aktuelle Session sowie immer viele lustige Ideen. Tchja, und wie die Presseler auf die Idee des neuen Mottos kamen, erzählte Steffi Grieser. „Wir waren in einem Restaurant essen und saßen an einer großen Tafel“, erinnert sich die Vereinsfreundin. Eines ergab das andere und schließlich entschied man sich für „Dinner für 11“ - angelehnt an das bekannte Schauspiel „Dinner for One“, das jedes Jahr in der Silvesternacht über die Bildschirme flimmert. Dann sprudelten die Ideen zu dem Thema und nun darf man gespannt sein, wie das Presseler Dinner über die Bühne gehen wird. Die Galaabende starten erst im nächsten Jahr, finden am 3. und am 10. Februar statt.

Von Heike Nyari