Eilenburg. In Eilenburg geht’s am Rosenmontag rund. Der Karnevalsumzug tourt ab 14 Uhr rings um City bis zum Markt, wo hinterher die Party steigt. Für allerlei Gaumenfreuden und sonstige Unterhaltung ist bis 18 Uhr ist gesorgt. Zirka 40 Bilder soll es geben. „600 Akteure sind angemeldet“, schaut Ronald Maurer, Geschäftsführer des Eilenburger Carneval Club (ECC) auf die Listen. Neulinge werden aus der Nachbarschaft begrüßt: Der SV 51 Laußig reiht sich mit der Abteilung Tanzen ein. Die Vereine aus Burkartshain und Weidenhain haben den weitesten Anreiseweg. Voraussichtlich bis zuletzt hat die ECC-Wagenbau-Gruppe zu tun. Der Frost hatte einige der Arbeiten in der unbeheizten Großgarage lahm gelegt. Nun ist noch einiges zu streichen und zu schrauben, bevor enthüllt wird, was unter dem Motto „Weit vor unserer Zeit“ kreiert wurde. 150 Kilo Bonbons sind allein für den ECC bestellt. Außerdem wird Konfetti gebunkert. Von den Eilenburger Karnevalisten sind viele in Sachen Absicherung und Organisation unterwegs. Vor allem die Tanzgruppen werden die Muldestadt aber zahlreich im Umzug vertreten. Eine Änderung gibt es für die Aufstellstrecke: „Wir haben die Schreckerstraße dazu bekommen und die Kranoldstraße fällt weg“, so Maurer.

Hier führt der Umzug lang (grüne Linie) Quelle: K.Langwald

Hinweis für die Fahrzeugführer: Sie müssen mit Vollsperrungen im gesamten Innenstadtbereich rechnen. Weiterhin ist im Verlauf der Umzugsstrecke die Parkverbotsbeschilderung zu beachten. Die Vollsperrungen beginnen gegen 12 Uhr und werden voraussichtlich gegen 18 Uhr beendet. Die Umleitung wird für beide Fahrtrichtungen über den Nordring ausgewiesen.

Von lis