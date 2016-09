Eilenburg. Auf dem ersten Geschoss wird in diesen Tagen die Decke errichtet. Leitungsbau, Hausanschlüsse und 50 Parkplätze für 43 Mitarbeiter und Besucher sind ebenfalls fertig. In Sichtweite des ECW-Wasserturms in Eilenburg wächst das neue Büro- und Verwaltungsgebäude des Versorgungsverbandes Eilenburg-Wurzen (VEW). VEW-Geschäftsführerin Ramona Seifert informierte dieser Tage über den Fortgang. Seit der Grundsteinlegung im Frühjahr – die Arbeiten wurden ab Februar öffentlich ausgeschrieben – nimmt der Rohbau planmäßig Konturen an. Die VEW-Chefin absolviert, wie sie erwähnte, übrigens wöchentlich ein Fitnessprogramm und erklimmt die Stufen des Wasserturms im Gewerbegebiet, um den Werdegang mit Fotos zu dokumentieren.

Ausschreibungen für eine viertel Million

Zurzeit laufen die Ausschreibungen unter anderem für den Personenaufzug, Garten- und Landschaftsbau, Straßen- sowie weitere Leitungs- und Rohbauarbeiten für Fenster und Türen mit einem Gesamtumfang von fast einer Viertel Million Euro. Im Erdgeschoss, erläuterte Seifert, hätten künftig jeweils zur Hälfte Lager- und Werkstatt, Betriebsfahrzeuge, darüber hinaus ein Beratungsraum und das Foyer Platz. Wer wo im Obergeschoss Büros bekommt, wurde ebenfalls erläutert. Darunter die EDV-Technik – hochwassersicher. Für den Richtfest-Termin Ende Oktober gebe es noch Abstimmungsbedarf. „Ziel ist, das Dach bis Jahresende dicht zu haben, damit der Innenausbau vonstatten gehen kann“, war jüngst von Uwe Wiesner, Bauleiter des Versorgungsverbandes, zu hören.

Einzug im Mai geplant

Im Mai 2017 ist der Einzug geplant. Um den bisherigen Eilenburger VEW-Sitz in der Winkelstraße auf dem Berg nicht kaufen und sanieren zu müssen, werden die Servicebereiche Eilenburg und Wurzen nunmehr am neuen Standort zusammengelegt. Diese 3,3-Millionen-Euro-Investition käme den Verband günstiger.

Von Karin Rieck