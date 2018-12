Eilenburg

Verdacht auf Schlaganfall, Epilepsie, Multiple Sklerose, Parkinson, Demenz oder auch unklare Schwindelattacken, Schmerzen – in Eilenburg gab es bei diesen Symptomen und Erkrankungen über ein Vierteljahrhundert vor allem eine Adresse: Dr. Ingeborg Baumann am Fuße des Berges. Nach 25 Jahren endete für die 65-Jährige am 21. Dezember diese Ära.

Wolfenerin übergibt an Wolfenerin

„Es wird einfach Zeit, auch selbst mal etwas zur Ruhe zu kommen, mehr für sich zu tun. Das fällt mir ein Stück weit leichter, da ich die Praxis bei Dr. Kristin Gerull in guten Händen weiß“, sagt die gebürtige Wolfnerin über ihre ebenfalls in Wolfen geborene Nachfolgerin. Doch nicht nur, weil sie sogar am gleichen Gymnasium ihr Abi gemacht haben, hat sie ein gutes Gefühl. Dr. Ingeborg Baumann: „Ich habe Dr. Kristin Gerull aus fünf Bewerbern ausgewählt. Für sie sprach neben der fachlichen Qualifikation, dass sie bereit ist, meine neurologische Praxis als Einzelpraxis weiterzuführen.“ Für die Patienten ändert sich damit nichts. Die vier Angestellten und die Azubine bleiben vor Ort die bekannten Ansprechpartner in der Praxis. Selbst die Telefonnummer ist die alte. Die 40-jährige Neurologin, die zunächst einige Jahre als Krankenschwester arbeitete, freut sich nach ihren Klinikjahren in Halle und Dessau auf die neue Herausforderung, an der sie vor allem das selbstbestimmtere Arbeiten reizt.

Der Reiz des Selbstständigen

Das war 1993 auch für Dr. Ingeborg Baumann ein wichtiger Punkt, sich mit einem Riesenkredit, aber auch viel Herz und Energie, selbstständig zu machen. Nach dem Studium und der Facharztausbildung an der Uni Leipzig war sie 1985 zunächst ans Städtische Klinikum St. Georg in Leipzig gegangen, wo sie recht schnell Chefärztin der Neurologie wurde. „Chefarzt“ so habe sie damals schnell erkennen müssen, „klingt super“, doch auch als solcher lebe man mit vielen Abhängigkeiten. „Zu DDR-Zeiten“, so erinnert sich die Ärztin, „war es zum Beispiel schwierig, an Ultraschallgeräte zu kommen.“

Ein besonderer Hobbyraum

Noch in Wendezeiten knüpfte sie daher Kontakte nach Ulm, um sich weiterzubilden und um das Know-how für die geplanten Ultraschallkurse zu erlernen. Noch bis heute nennt Dr. Ingeborg Baumann den Raum mit dem Ultraschallgerät ihren Hobbyraum. „Ultraschall ist in der Neurologie ungemein wichtig. Damit lassen sich frühzeitig Veränderungen bei den hirnversorgenden Gefäßen erkennen, Schlaganfällen kann vorgebeugt werden.“ Sie selbst habe daher neben der Vollzeitpraxis vor allem an Wochenenden Kurse unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin gegeben, nicht nur in Eilenburg, sondern auch in Zwickau und Chemnitz.

Geballtes Wissen auf Abruf

Auch ansonsten war die zweifache Mutter und inzwischen fünffache Oma immer offen für Neues, blieb ihr Leben lang neugierig. Obwohl schon Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, machte sie, die die einzige Praxis für Neurologie mit vollem Versorgungsauftrag in Nordsachsen betreibt, später noch eine Zusatzausbildung in Sachen Akupunktur. Durchschnittlich 1300 Patienten im Quartal profitierten von dem geballten Wissen, mit dem sie bei Bedarf auch ihrer Nachfolgerin, die am 2. Januar die ersten Patienten in der Praxis behandeln wird, gern zur Seite stehen wird.

Von Ilka Fischer