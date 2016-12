Sprotta. Die Idee kam Gisela Herrmann auf Reisen. Da hat sie Plätze bewundert, auf denen sich Jung und Alt gleichermaßen aufhalten, beschäftigen und fit halten können. Etwa drei Jahre hat es von der Idee bis zur Realität gedauert, bis auch in ihrem Heimatdorf Sprotta eine solche Einrichtung in Betrieb gehen kann. Noch kurz vor dem Jahreswechsel wurde in dieser Woche vor 80 Gästen für einen solchen Mehrgenerationenplatz in der Ortsmitte das Band durchgeschnitten. Ein Schild mit der Aufschrift „Mehrgenerationenplatz Sprotta“ durften Rentnerin Johanna Wugk und Mutti Anja Richter feierlich enthüllen.

Feuerwehr wird zuerst gestürmt

Schon Tage vorher hatten Kinder wie Erwachsene hinter der Absperrung verfolgt, was alles aufgebaut wurde: Die Hauptattraktion, eine Kletter-Spielkombination in Form einer Feuerwehr, stürmten die Jüngsten dann zuerst. Dafür rangierten die Kameraden gar einen Wasserschlauch aus. Ein Traktor mit Hänger, eine Pferdekutsche, Stepper, Tischtennisplatte und natürlich Sitzmöglichkeiten für die kleinen und großen Besucher gehören ebenfalls dazu. „Wir sind damit noch nicht am Ende“, erklärte die Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins, die für ihr Engagement von Ortsvorsteher Uwe Storek Blumen bekam. Auch eine Fitness-Strecke soll entstehen. Die Gemeinde finanziert noch eine Umzäunung.

Besonderer Wert wird auf typisch ländliches Zubehör gelegt, das nach den Wünschen und Vorschlägen von Gisela Herrmann sowie von Mitarbeitern der örtlichen Kindertagesstätte von einer Nischwitzer Fachfirma für Holzgestaltung angefertigt wurde. Auch Auswärtige bewundern inzwischen, mit wie viel Ideenreichtum und Vielfalt die Sprottaer an ihr Mehrgenerationen-Spielareal unter freiem Himmel herangegangen sind. Und dürfen gespannt sein, was dort außerdem noch zum Verweilen einladen wird. „Unter der Linde in der Platzmitte können auf Bänken und an Tischen die Erwachsenen ihren Kindern oder Enkeln beim Toben zuschauen und miteinander ins Gespräch kommen. Auch die Kleinen bekommen noch an ihre Größe angepasste Sitzmöbel“, schwärmt Gisela Herrmann von ihrem „letzen Baby“. Denn die agile 66-Jährige plant, sich in absehbarer Zeit von diversen Ehrenämtern im Dorf zurückziehen.

Aus 5000 werden 10 000 Euro

Als die Idee für den Mehrgenerationenplatz geboren wurde, war im Rahmen der Flurneuordnung im Doberschützer Ortsteil noch zu klären, dass das Spielareal der Gemeinde zugeordnet wird. Das hat Zeit benötigt. Dann stellte die Verwaltung je 5000 Euro für neue Spielplätze in den Ortsteilen in ihren Haushalt ein. Daraus sind jetzt in Sprotta auch dank Sponsoren und Spenden rund 10 000 Euro geworden für Spiel- und Sitzmöbel, die nicht nur zweckmäßig, sondern dank der Anregungen der Auftraggeber auch originelle Hingucker sind. Und es wird für weitere Anschaffungen geworben. Der Heimat- und Kulturverein ist für finanzielle Zuwendungen dankbar. Barspenden werden auch in der Kita „Storchennest“ in Sprotta entgegen genommen.

Von Karin Rieck und Thomas Jentzsch