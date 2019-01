Eilenburg

Im Eilenburger Stadtteil Berg gibt es eine neue Ausgabestelle für Gelbe Säcke – und die ist gleich in der Nähe der bisherigen, nämlich in der Floristikwerkstatt Blattlaus, Bergstraße 52. Damit ist die von Anwohnern kritisierte Versorgungslücke auf dem „Berg“ nach wenigen Wochen wieder geschlossen. Ende 2018 hatte der benachbarte Lotto-Tabakwarenladen Fickert geschlossen.

Kostenfreie Ausgabe der Säcke

Die Tüten, in denen Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien entsorgt werden, sind an folgenden Stellen kostenfrei zu haben: im Bürgerbüro am Marktplatz 1, an der Esso-Tankstelle in der Wurzener Landstraße 5, bei Taubitz-Bürobedarf in der Puschkinstraße 33, im Nah & Frisch Markt an der Torgauer Landstraße/Gabelweg sowie im Bürgerbüro des Landratsamtes in der Dr.-Belian-Straße 4. Der Gelbe Sack oder die Gelbe Tonne sind Teil des Dualen Systems in der Abfallwirtschaft.

Entsorgungstermine auf dem Tablet

Seit diesem Jahr ist es in Eilenburg übrigens möglich, die Termine für die Abfallentsorgung ganz einfach auf seinen persönlichen elektronischen Kalender auf Smartphone oder Tablet zu übertragen. Die Termine stehen im Internet auf der Seite www.eilenburg.de unter der Rubrik Rathaus/Bürgerservice/Abfallkalender als Download bereit – zum Beispiel für Google-, Apple, Microsoft Outlook oder Lotus-Notes-Kalender.

Alle Abholtermine für Gelbe Säcke, Mülltonne sowie Papiertonne, getrennt nach den jeweiligen Entsorgungsgebieten, sind in eine elektronische Kalenderdatei umgewandelt. Diese lässt sich nach dem Download in alle bekannten elektronischen Kalender übertragen. Von dort aus kann man sie für Sprachassistenten übernehmen. Die Übernahme der Abfalltermine in eine elektronische Terminverwaltung kann auf unterschiedliche Art und Weise (Abonnement, Dateiimport) erfolgen, diese ist vom jeweiligen Kalender abhängig.

Anleitung unter support.google.com/calendar/answer/37118?hl=de

Von LVZ