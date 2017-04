Eilenburg. Beste Sicht auf die Grünanlagen mit dem blühenden Blumenband bieten die fünf neuen Bänke, die jetzt in Eilenburg aufgestellt wurden. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs setzten sie an den Postweg, der parallel zur Wallstraße etwas oberhalb der Wiese unter Bäumen entlangführt. Die neuen Stadtmöbel-Exemplare kosten insgesamt 3000 Euro. Sie wurden mit Hilfe des Projekts „Mach doch mal Pause – Bänke für Eilenburg“ finanziert. Diese Initiative hatte der Stadtseniorenrat gemeinsam mit der Stadtverwaltung im Sommer 2015 ins Leben gerufen. Sie hatte voriges Jahr bereits zehn neue Sitzgelegenheiten in die Stadt gebracht. Das für die Aktion ausgewählte Bank-Modell ist normalerweise moosgrün und besteht aus Stahlblech. Sitz sowie Lehne sind aus Rundstahl gefertigt. Am Postweg aber wurden jetzt anthrazitfarben beschichtete Bänke mit Sitz und Rückenlehnen aus Tropenholz-Latten aufgestellt.

Und das Banken-Wachstum in Eilenburg soll weitergehen. Mit Unterstützung aller könnten mehr davon ins Stadtgebiet kommen. Gerade Senioren, die nicht mehr so gut auf den Beinen sind, legen eine Rast gern auf Spaziergängen und bei ihren Touren für tägliche Erledigungen ein. Aber auf den Bänken sollen natürlich alle Eilenburger und Besucher der Stadt immer wieder mal ein schönes Plätzchen zum Niederlassen und Ausruhen finden.

So hatte untere anderem der Inhaber eines Eilenburger Ingenieurbüros beim Firmenjubiläum auf Blumen und Präsente verzichtet und stattdessen gebeten, die Bank-Aktion zu unterstützen. Auch Familien und Einzelpersonen engagieren sich. Wenn gewünscht, können die Geldgeber auch jeweils mit einem Schildchen an ihrer Bank gewürdigt werden. Im Rahmen der Aktion können auch kleinere Beträge gespendet werden. Das Aufstellen und die Kosten dafür übernimmt die Stadt.

Fragen dazu beantwortet bei der Stadtverwaltung Anne-Doris Riedel-Conrad, Telefon 03423 652274.

Von Heike Liesaus