Neue Straße in Strelln kommt erst 2018

Strelln. Die Mühlbergstraße im Mockrehnaer Ortsteil Strelln kann voraussichtlich erst im kommenden Jahr gebaut werden. So die Information aus dem Landratsamt auf Anfrage der LVZ. Anlieger hatten gefragt, was aus dem Ausbau der Kreisstraße wird, den sie lange angemahnt hatten und dessen Realisierung nun 2017 und 2018 in zwei Abschnitten vorgesehen war. Im Dezember hatte es eine Info-Veranstaltung für Anlieger gegeben, im Mai sollte es losgehen mit dem ersten Abschnitt, der vom Ortseingang Audenhain bis zur Kreuzung mit der Gaststätte reicht. Aber bisher tat sich nichts im Ort.

Regenwasser wird zum Problem

„Nachdem im Rahmen der Info-Veranstaltung nochmals darauf hingewiesen wurde, dass ein Rückbau der Altkanäle erfolgt, zeigten einige Anlieger beim Abwasserverband an, dass sie einen Anschluss zur Ableitung des auf den privaten Flächen anfallenden Regenwassers benötigen“, erläuterte das Straßenbauamt. „Daraufhin wurde in Abstimmung mit dem Abwasserverband ein Planungsbüro zur hydraulischen Nachrechnung des Regenwasserkanals beauftragt. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass der vorhandene Kanal ausreichend dimensioniert ist, um das gesamte Regenwasser von den öffentlichen beziehungsweise privaten Flächen schadlos abzuleiten.“ Und zur hydraulischen Untersuchung bestehe nun noch „Abstimmungsbedarf“ im Landratsamt sowie mit dem Abwasserzweckverband. Erst wenn dieses Problem geklärt ist, könnten die Antragsunterlagen zusammengestellt werden, die für die Fördermittel nötig sind und bei der Bewilligungsbehörde, dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr, eingereicht werden, so das Straßenbauamt weiter.

Straßenbau kostet Millionen

Zudem waren im Jahr 2017 bisher nur sehr begrenzt Fördermittel verfügbar. So sind ist auch ein Teil der bereits vom Landkreis eingereichten Anträge bisher nicht bewilligt worden. Zudem brauche auch die Auftragsvergabe Zeit, sei ein Baubeginn erst im Jahr 2018 realistisch.

Bei dem Projekt sollen Straße, Gehwege, Nebenanlagen, Parkbuchten und Grünanlagen saniert beziehungsweise neu gebaut, die Wasserleitung teilweise erneuert werden. Die Kosten des Straßenbaus für den ersten Abschnitt wurden auf 1,1 Millionen Euro geschätzt.

Von Heike Liesaus