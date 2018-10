Eilenburg

Der bisherige Chef, Karl-Heinz Böhme, hatte aus persönlichen Gründen die Spitze abgegeben. Als Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit gehört er aber weiter dem Vorstand an, zu dem als Vize Jürgen Glück, als Finanzier Katrin Donath und als Schriftführerin Sybille Kohl zählen.

Geklärt wurde auch, wie es mit der musikalischen Leitung des rund 50 Frauen und Männer umfassenden Chores weitergeht. Nach dem beruflich bedingten Weggang des langjährigen Leiters Jörg Burghardt hatten die Sänger mit Yannika Schad und Tobias Orzeszko zwei Leipziger Studenten gewinnen können.

Noch im Oktober sollen die vertraglichen Regelungen getroffen werden. „Das ist auch in unserem Sinn. Mit dem Probenlager, zwei Konzerten im Reha-Zentrum Bad Düben sowie dem Adventskonzert in der katholischen Kirche und dem Neujahrskonzert liegen wichtige Termine vor uns“, so Böhme.

Von ka