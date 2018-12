Zschepplin

In der rund 2900 Einwohner zählenden Gemeinde Zschepplin haben die amtierenden kommunalpolitischen Vertreter das Jahr 2019 fest im Blick. Dann sind Wahlen, genauer gesagt Kommunalwahlen. Am 26. Mai werden die Gemeinde- und Ortschaftsräte neu zusammengesetzt. Auch die Europawahlen fallen auf dieses Datum.

Kandidaten für Glaucha und Zschepplin

Die Freien Wähler, die bisher gesplittet in den einzelnen Dörfern Kandidaten ins Rennen schickten, wollen diesmal geschlossen als Freie Wähler Gemeinschaft antreten. Nach Angaben von Gemeinderatsmitglied Erwin Nier, der den Freien Wählern angehört und zugleich Ortschaftratsvorsitzender in Naundorf ist, soll dazu eine neue Freie Wähler Gemeinschaft gegründet werden – eine für die Gesamtgemeinde. „Dafür müssen wir Unterstützungsunterschriften sammeln“, erklärt der 73-Jährige das Prozedere. Die sollen zeitnah eingeholt und zugleich Bewerber für eine mögliche Kandidatur gefunden werden.

Anschließend werden die Listenplätze vergeben. Wer weit oben steht, hat gute Chancen in den Zscheppliner Gemeinderat einzurücken. Denn so schlecht hatten die Freien Wähler bei der letzten Wahl nicht abgeschnitten. Nur die CDU hatte die Nase knapp vorn. Ziel sei es diesmal, dass die Freien Wähler wieder in großer Stärke in den Gemeinderat einziehen. „Wir brauchen noch Kandidaten für Glaucha und Zschepplin“, bringt es der langjährige Kommunalpolitiker Nier auf den Punkt. Interessenten für die ehrenamtliche Arbeit könnten sich schon jetzt melden.

Ortschaftsrat will weiter machen

Was Niers Ortschaftsrat in Naundorf angeht, der auch für die Dörfer Rödgen, Steubeln und Kämmereiforst zuständig ist, sieht es mit Kandidaten indes gut aus. Die bisherigen Mitglieder wollen wieder antreten, zudem gibt es bereits einen neuen, sechsten Bewerber. „Das ist ausreichend“, kommentiert Nier, der seit 1999 Ortsvorsteher in Naundorf ist, die Lage. Doch jetzt heißt es erstmal kräftig die Werbetrommel rühren für die neue Wählergemeinschaft.

Von Nico Fliegner