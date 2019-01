Eilenburg

Erst kürzlich konnte der 1000. Besucher empfangen werden, nun sorgt die Ausstellung „Die Welt der bunten Steine“ im Eilenburger Stadtmuseum für die nächsten Rekordzahlen: Am Sonntag hat das Stadtmuseum einen neuen Besucherrekord aufgestellt. 175 Gäste, so viele waren noch nie an einem normalen Sonntag im Haus an der Torgauer Straße. Was die Massen lockte, war nicht etwa eine Veranstaltung, sondern die aktuelle Lego©-Schau.

Delitzscher ist Besucher Nummer 1250

Auch diese konnte einen neuen Rekord vermelden und den neunjährigen Lukas Tim Graubner, der zusammen mit seinen Großeltern extra aus Delitzsch gekommen war, als 1250. Besucher in der Schau begrüßen.

Lego-Schau bis 8. März verlängert

Aufgrund der großen Nachfrage wird die Sonderausstellung, liebevoll aufgebaut von Familie Schenker aus Glauchau, noch bis zum 8. März zum Staunen, Erleben und Entdecken einladen. Zu sehen sind unter anderem eine Stadtszene aus einem Berliner Kiez mit U-Bahn und oder die Harzer Schmalspurbahn am Bahnhof Alexisbad mit allerlei Detailverliebtheit – so gibt es einen FKK-Badestrand, einen Weinberg, ein großes Sägewerk und vieles mehr zu bestaunen.

Ausflugsziel für die ganze Familie

Gezeigt werden aber auch ein Straßenzug mit Restaurants, raffinierte Landschaften und viele kleine Szenerien aus tausenden Einzelteilen. „Die Welt der bunten Steine“ ist eine Sonderausstellung für die ganze Familie und eine tolle Gelegenheit, Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.

Von LVZ