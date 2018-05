Hainichen

Die Nordflanke Hainichen schwingt sich bereits gut erkennbar durch die Eilenburger Muldeaue. Dennoch wird es voraussichtlich noch bis Anfang Juni dauern, bis der 350 Meter lange Deich die Rand-Eilenburger vor einem Hochwasser schützt, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt. Das ortsfernere und größere Teilstück des Deiches haben die Mitarbeiter der Firma Johann Wacht bereits fertig. Hier erfolgt derzeit die Lehmdichtung und der Mutterbodenauftrag. Die 130 Meter Deich zum Dorf hin folgen in den nächsten Wochen noch.

Insgesamt kostet das Projekt, das im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung errichtet wird, rund eine Million Euro. Ein Teilstück des bestehenden Dammes war bereits nach dem Hochwasser 2013 mit Spundwänden stabilisiert worden. Bei dem weiteren Teil war wegen der Neubau-Absicht darauf verzichtet worden.

Viel Zeit verstrichen

Mit diesem Flügel, der näher am Dorf gebaut wird, bekommt die Mulde mehr Raum, was insbesondere den Anrainern flussabwärts zugute kommt. Doch das gesamte Vorbereitungs-Verfahren, das bereits nach dem Hochwasser 2002 angeschoben worden war, hatte mehr Zeit in Anspruch genommen als gedacht. Die Nerven der Hainichener, deren Dorf 2013 nur mehr als knapp der erneuten Überflutung entgangen war, wurden dabei arg strapaziert. Immer wieder hatten sie in den letzten Jahren ihre Ängste vor einer erneuten Überschwemmung des Dorfes artikuliert, sich mit Schreiben und der Forderung an die zuständigen Stellen gewandt, dass der Bau zügig umgesetzt wird.

Von Ilka Fischer