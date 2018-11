Eilenburg

Seit dem frühen Donnerstagmorgen hat der neue Penny-Markt in der Eilenburger Kranoldstraße geöffnet. Der Neubau des Discounters war seit Mai in unmittelbarer Nähe des alten Marktes entstanden.

Rosen zu Eröffnung im Pennymarkt: Jeder Kunde bekam eine Blume überreicht. Der kleine Stanley (sieben) und sein Papa Rene Gerber aus Eilenburg freuen sich schon, dass sie Mama Nadine vom Einkauf diese kleine Überraschung mitbringen können. Quelle: Wolfgang Sens

In der neuen Filiale kann das insgesamt neunköpfige Marktteam jetzt auf rund 800 Quadratmetern, und damit auf 200 mehr als bisher, das Sortiment besser, moderner und in einer freundlicheren Atmosphäre anbieten.

Neue Aldi-Filiale auf dem Berg öffnet am 10. Dezember

In puncto modernes Einkaufen tut sich in den nächsten Tagen auch auf dem Berg etwas. Auch der neue, 800 Quadratmeter große Aldi-Markt steht kurz vor der Eröffnung. Ab 10. Dezember um 8 Uhr können die Kunden im Neubau auf dem Markt einkaufen. Wie Penny setzt auch Aldi-Nord auf eine helle und freundlichere Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen.

Außerdem verspricht die Handelskette ein vergrößertes Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren. Die insgesamt elf Mitarbeiterinnen werden in dem Markt weiterbeschäftigt. Beide Discounter sind seit Jahren in der Muldestadt vertreten. Was mit den bisherigen Objekten wird, steht noch nicht fest.

Neuer Action-Markt am Wurzener Platz

Innerhalb von wenigen Tagen tut sich damit einiges in der Einkaufs-Landschaft in Eilenburg. Vor rund einer Woche hat am Wurzener Platz ein Action-Markt eröffnet. Action ist ein internationaler Non-Food-Discounter, der europaweit über 1000 Filialen und 38 000 Mitarbeiter beschäftigt.

In Eilenburg soll es zudem einen neuen großen Einkaufsmarkt geben. So plant Edeka einen solchen samt Baumarkt in der Ziegelstraße. Für das Vorhaben auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände läuft seit 2015 die Planverfahren. Anfang November billigte der Stadtrat den inzwischen mehrfach überarbeiteten Bebauungsplan und beschloss die Offenlage.

Von ka