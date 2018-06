Eilenburg

Insgesamt 24 000 Euro hat der Landkreis in den neuen Spielplatz an der Karl-Neumann-Schule und der Förderschule sowie dem Schulhort in der Eilenburger Belian-Straße investiert. Der Zustand des Vorgängers, der unmittelbar nach der Wendezeit entstanden war, entsprach auf Grund seines marode gewordenen Zustandes nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen.

Holzsteg für Rollstuhlfahrer

Den Auftrag zur Planung und Ausführung erhielt die Zeitzer Firma Spielhäuser Hammann. Für Inhaber Andre Hammann, von Beruf Holzbildhauer und seit vielen Jahren auf dem Gebiet des Baus von hölzernen Spiel- und Klettergeräten aktiv, war das eine Herausforderung. „Wir haben die Wünsche der künftigen Nutzer in die Planung einfließen lassen und dabei auch die Nutzung für Rollstuhlfahrer ermöglicht. Das war Neuland und zugleich eine Herausforderung“, so Hammann. Im Ergebnis kann beispielsweise ein Teil des Sandes durch Rollstuhlfahrer auf einem Holzsteg umfahren werden. Es gibt Nestschaukeln und anderes mehr für Körperbehinderte.

Wünsche berücksichtigt

„Wir sind richtig glücklich über den neuen Platz und seine Möglichkeiten. Die Kinder fühlen sich hier wohl. Schön, dass die Wünsche aller drei Nutzer berücksichtigt wurden“, erklärte Cornelia Maiwald, Leiterin der Karl-Neumann-Schule. In dieser Woche konnte die Umgestaltung beendet worden und der Tüv den Spielplatz abnehmen. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es jedoch: Das auf der Rasenfläche zum Teil erneuerte Gras konnte nicht wie gewünscht auf Grund der Hitze gedeihen.

Von Bärbel Schumann