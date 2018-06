gruna

Eine Stiefelwaschanlage, ein separates Wehrleiterbüro, ein elektrisches Tor und eine Abgasabsaugeeinrichtung sind Wünsche, die die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Gruna für ihr neues Gerätehaus hatten und diese sind nun in Erfüllung gegangen. Was lange währt, wird gut und so konnten die Floriansjünger am Samstag ihr Gerätehaus einweihen und den befreundeten Wehren das neue Domizil stolz präsentieren.

Da tat auch der gelegentliche Regenguss der Freude keinen Abbruch. Denn Feuerwehrleute können ja mit Wasser umgehen. Bei der Übergabe waren Gäste aus dem Dorf ebenso wie Bürgermeister Lothar Schneider, der stellvertretende Kreisbrandmeister Kai Kunath und Landtagsabgeordneter Volker Tiefensee als Vertreter von Jörg Kiesewetter dabei.

Das neue Haus ist hochwassersicher

Geladene Wehren aus den umliegenden Gemeinden übergaben gute Wünsche für das Depot. Das neue Haus ist hochwassersicher. Lange wurde ein Standort gesucht, der diese Forderung erfüllt. Das Gebäude, die Parkplätze und Aufstellflächen sollten nun im Ernstfall trocken bleiben. Denn das letzte Hochwasser hatte das eigentliche Gerätehaus vollständig verwüstet. „Viele Wehren halfen damals in Gruna mit. Eine Freundschaft, die sich bis heute fortsetzt. Auch die Kollegen des THW Idar-Oberstein halfen damals mit. Bis heute stehen wir im regen Kontakt und sind immer noch froh über die Hilfsbereitschaft“, lobt der Bürgermeister und erklärt weiter: „Der Freistaat Sachen förderte das Gerätehaus fast vollständig. Bis auf 65 000 Euro, die aus Hochwassermitteln vom Bund dazu gegeben wurden“. Nachdem alle notwendigen Anträge bewilligt wurden, konnte im April 2016 der erste Spatenstich vollzogen werden. Im Dezember des vergangenen Jahres wurde das Gebäude nach den neusten Vorschriften fertiggestellt.

Nach neusten Vorschriften errichtet

„Nachdem alle Genehmigungen durch waren und den Baufirmen vor Ort der Zuschlag erteilt wurde, setzten sich die Kameraden in einem Gremium zusammen und konnten ihre Wünsche mit einbringen. So entstand ein Gebäude, das cwurde“, erklärte Wehrleiter Mike Schulze. Zur Feier des Tages wurde nicht nur geredet, sondern auch der Nachmittag mit den Gästen beim Fassbieranstich mit Freibier, Maßkrug schieben, Zielspritzen und einer Hüpfburg für die Jüngsten sowie Kaffee und Kuchen eingeweiht.

Außerdem zeigten die Kameraden bei einer Rettungsübung, wie eine verletzte Person aus einem Auto mit Spreizer und Schere befreit wird.

Von anke herold