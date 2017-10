Neues Mini-Puzzle über „Heinz Elmann“ ist in Eilenburg der Renner

Eilenburg. Das ging schnell: Das Eilenburg-Maskottchen „Heinz Elmann“ wurde mehr als 100 Mal verschoben. Denn im Museumsshop ging das Schiebepuzzle schon so oft über den Thesen. Dort ist das kleine Spielzeug seit Anfang des Monats zu haben. „Das ist eine schöne Sache, Kinder können sich damit lange beschäftigen“, erklärt Mitarbeiterin Franziska Trump. Außerdem kostet das Geschicklichkeitsspeil nur einen Euro. Damit hat jeder das Gefühl, hier nichts falsch zu machen.

Gruß vom Heinzelmann

Damit grüßt der Heinzel nun aus Eilenburg, macht für die Stadt Reklame. Das ist beim Kühlschrank-Magneten, der auch als Souvenir in der Vitrine steht, ebenso der Fall: Quadratisch, praktisch, grün macht darauf das Logo der Wohnstandort-Kampagne mit dem frechen Motto „Lieblingsstadt Eilenburg – das Beste an Leipzig“ eine grafisch gute Figur. „Es sollen in nächster Zeit noch mehr Artikel dieser Art dazukommen“, stellt die Museums-Pädagogin fest. Generell sei durchaus gefragt, was mit der Eilenburger Heinzelmännchen-Sage zu tun hat. Die kleine Heinz-Elmann-Plüschfigur, die seit der 1050-Jahr-Feier zu haben war, ist mittlerweile ausverkauft. Dafür stehen nach wie vor die Heinzelmännchen-Sage, ob nun als Reprint eines Drucks aus den 30er-Jahren oder die neue Zusammenstellung von „Sagen und Geschichten der Eilenburger Heinzelmännchen“ im Regal.

Eilenburg-Kalender für 2018

Wer sich die Lieblingsstadt als Bild in die eigenen vier Wände holen oder verschenken will, kann auf den Bildband mit diesem Titel zurückgreifen. Außerdem gibt es historische Ansichten, Bildbände mit Postkarten und Erinnerungen an den April 1945, die Zerstörung Eilenburgs.

Der erste Eilenburg-Kalender 2018 liegt auch schon im Shop. Er zeigt Stadt-Ansichten. Derzeit werde noch auf die Jahresweiser der Eilenburger Künstlerin Ilse Tauchnitz gewartet. Der Geschichts- und Museumsverein will ebenfalls noch einen Kalender herausgeben.

Von Heike Liesaus