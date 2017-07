Belgern. Was für ein Fang: Auch wenn er schon so manchen Brocken aus der Elbe gezogen hat, dieser Graskarpfen war für den Belgeraner Heiko Goldschmidt schon ein besonderes Kaliber. 40 Minuten dauerte es, bis der Fisch an Land war. Ein paar Daten zum kapitalen Fang: Länge 1,17 Meter, Gewicht 18,4 Kilogramm. Angebissen hat der Graskarpfen übrigens im Hafen der Rolandstadt am Montagabend.

Von LVZ