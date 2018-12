Doberschütz

Per Mausklick ins digitale Bücherregal: Die Gemeindebibliothek Doberschütz ist am Freitag mit der Onleihe gestartet. Das heißt, jeder Bibliothekskunde kann rund um die Uhr aktuelle Bestseller oder Hörbücher ausleihen, ob von zu Hause oder unterwegs. Er braucht dazu nur einen Internetanschluss sowie einen PC, Laptop, Tablet, E-Reader oder Smartphone und einen gültigen Bibliotheksausweis.

Onleihe kostet für Nutzer nicht extra

Dieser neue Service ist für Bibliothekskunden kostenlos. Auch Mahngebühren gibt es bei der Onleihe nicht: Nach Ablauf der Ausleihfrist lässt sich die Datei einfach nicht mehr öffnen, die „Rückgabe“ erfolgt sozusagen automatisch.

Im Bestand der Onleihe befinden sich mehr als 6622 Bücher, Hörbücher, Musik, Videos, Zeitschriften und Zeitungen in digitaler Form, wird mitgeteilt. Die Leihfristen unterscheiden sich je nach Medium – Tageszeitungen können grundsätzlich eine Stunde lang gelesen werden, E-Books 21 Tage.

Zugangsdaten sind auf dem Benutzerausweis

Der Ausleihvorgang ähnelt dem Einkaufen in einem Onlineshop. Der Kunde kann auf dem Internetportal oder mit der Onleihe-App den Medienbestand durchforsten und Titel in einen „Warenkorb” legen. Zum Ausleihen meldet er sich mit den Zugangsdaten seines Benutzerausweises an.

Sind alle zur Verfügung stehenden Exemplare eines Titels entliehen, können diese mit einem Klick vorgemerkt werden. Zunehmend ermöglicht die Onleihe auch die „Parallelausleihe”, so dass vor allem bei stark gefragten Bestsellern die Wartezeit erheblich verkürzt oder gänzlich vermieden wird.

Hilfestellung gibt es auch im Internet

Eingerichtet und gewartet wird die Onleihe von der divibib GmbH, der führenden digitalen Ausleihplattform für Bibliotheken in Deutschland. Viele Fragen rund um die Onleihe werden auf den Internetseiten beantwortet.

Von lvz