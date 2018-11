Audenhain

April 1945: 500 Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald, Außenstelle Staßfurt, werden von der SS gezwungen, auf der Flucht vor heranrückenden amerikanischen Truppen einen Marsch nach Annaberg/Erzgebirge anzutreten. Kossa, Durchwehna und Oberaudenhain sind Stationen eines Zuges, in dem die Häftlinge unvorstellbare Qualen, Hunger, Durst und Krankheiten zu ertragen haben und der für mehr als die Hälfte zum Todesmarsch wird. Wer nicht folgen kann, wird erschlagen oder erschossen und bleibt am Wegrand liegen. Für den Rest geht es unter schlimmsten Misshandlungen weiter. Allein in Oberaudenhain wurden 13 französische Häftlinge erschossen. Sie wurden erst außerhalb des Dorfes, später auf dem Friedhof begraben. Ihre letzte Ruhe sollen sie unter anderem auf dem französischen Friedhof in Berlin gefunden haben.

Am Kriegerdenkmal legten Peter Klepel, Harry Liebmann und Lothar Haupt anschließend eine Kranz nieder. Quelle: Katjhrin Kabelitz

Audenhain erinnert regelmäßig an dieses traurige Kapitel in der Geschichte, einige Male waren Angehörige vor Ort. Seit dem Volkstrauertag 2018 gibt es am Eingang des Friedhofes eine Gedenktafel, die im Beisein von rund 25 Audenhainern enthüllt wurde. Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) hatte im Urlaub eine solche Tafel gesehen und Ortschronist Harry Liebmann angefragt, ob es möglich ist, für eine ähnliche Ehrung einen kurzen Text zusammenzustellen. Die Tafel zeigt nun die Stationen des Marsches und erinnert daran, dass allein hier am 15./16. April 13 Menschen starben. Am Kriegerdenkmal legten Peter Klepel, Ortsvorsteher Lothar Haupt und Harry Liebmann anschließend einen Kranz nieder.

Die Gedenktafel in Oberaudenhain erinnert an die Opfer des Todesmarsches von 1945. Quelle: Privart

In vielen weiteren Orten in der Region wurde am Sonntag der Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen gedacht. Kranzniederlegungen und Gedenkfeiern gab es unter anderem in Eilenburg, Delitzsch, Bad Düben, Krostitz, Kossa, Gruna und Mörtitz.

Von Kathrin Kabelitz