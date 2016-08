Eilenburg. 25 Jahre Ileburger Sachsen Quelle – das wird am Sonnabend und Sonntag in Eilenburg auf dem Frankenbrunnen-Betriebsgelände an der B 107 am Ortsausgang in Richtung Bad Düben ausgiebig gefeiert. Mit dabei sind Comedian Olaf Schubert, der die alkoholfreien Getränke seit einigen Jahren bewirbt, und die Kult-Band Karat, die das bunte Bühnen- und Familienprogramm am Samstagabend um 20 Uhr eröffnet.

Das Wunder im Pullunder, Spaßvogel Schubert, krönt am Sonntagnachmittag das bunte Familienfest des Getränkeherstellers, zu dem der Eintritt frei ist. „So kann wirklich jeder, der Lust hat, vorbeikommen“, freut sich Markus Humpert, verantwortlich für Marketing und Vertrieb in der Geschäftsleitung, auf zahlreiche Gäste. Zwischen 10 und 17.30 wird neben dem Kinderprogramm mit Karussell, Hüpfburgen, Schminkstand, Seifenblasenspielplatz und vielem mehr auch die Abenteuerlust der Großen gestillt: So kann das quirlige Treiben von einem Ballon aus, der an einem Kran befestigt ist, beobachtet werden. Eine Autoschau, der Show-Truck von Franken Brunnen und ein Überschlagssimulator gehören zu den Attraktionen. Comedy-Fans unterhält Werbe-Botschafter Schubert um 15.30 Uhr mit einem Auszug aus seinem Bühnenprogramm. Danach gibt der sympathische Sachse Autogramme. „Wir freuen uns auf das Brunnenfest, mit dem wir uns bei unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und den Menschen aus der Region für 25 erfolgreiche Jahre bedanken möchten“, so Humpert.

1991 übernahm Franken Brunnen das VEB Getränkewerk Eilenburg und installierte dort 1996 einen der modernsten Brunnenbetriebe Europas, etablierte zeitgleich die Marke Ileburger Sachsen Quelle. Das Unternehmen hat mittlerweile mehr als 50 verschiedene Produkte im Sortiment und setzt jährlich mehr als 60 Millionen Liter Mineralwasser und Erfrischungsgetränke ab.

Karten für das Karat-Konzert am Samstagabend ab 20 Uhr gibt es im Vorverkauf für 11 Euro unter www.okticket.de.

Von Karin Rieck