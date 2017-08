Ortstafeln von Hainichen verschwunden

Eilenburg. Der Eilenburger Ortsteil Hainichen scheint Fans mit langen Fingern und Schraubwerkzeugen zu haben. Seit einigen Tagen fehlen an der Straße durch die Hainicher Aue sowohl das Ortsausgangsschild von Eilenburg als auch die gelbe Tafel am Ortseingang des 200-Einwohner-Dorfes, das seit 1974 zur Muldestadt gehört. Die beiden Stahlrohr-Rahmen stehen nun ohne den gelben Inhalt da. Ein 50 km/h-Schild hilft derzeit an der Hainichen-Einfahrt aus, um auf die Geschwindigkeitsgrenze innerorts hinzuweisen. Neue Tafeln seien bestellt, sie müssen natürlich extra angefertigt werden, so die Info aus dem Rathaus. Die Hersteller haben sie im Gegensatz zu den normalen Verkehrsschildern nicht auf Lager.

Von Heike Liesaus