Delitzsch

Sie wollen den Männertag kurzerhand auf den 5. Mai verlegen. 21 Teams sind für die Ostdeutschen Meisterschaften der Männerbalette in Delitzsch gemeldet. Nun hat das Los über die Startreihenfolge entschieden. Die lokalen Protagonisten sind dabei gut über die Wettkampfzeit verteilt angekommen. Die Mannschaften werden in fünf Blöcken auftreten. Die Herren des Delitzscher Carneval Vereins sind dabei gleich am Beginn des zweiten vertreten, die Eilenburger im dritten und die Männerabordnung des Krostitzer Elferrats wird gar bis ganz zum Schluss aufgehoben.

Eilenburger sind die Initiatoren

Die Eilenburger sind Initiator des Events. Sie holten es erstmals nach Sachsen. Allerdings ist der größte Saal in der Heimatstadt zu klein, deshalb fiel die Wahl aufs 1000 Zuschauer fassende Sport- und Freizeitzentrum am Beruflichen Schulzentrum in der Karl-Marx-Straße in Delitzsch.

Die Eilenburger Männer stellen sich als ein wahrhaft „bunter Haufen“ im Alter von 19 bis 47 Jahren vor. Als mehrfacher nordsächsischer Meister nahmen sie 2016 erstmals bei der Ostdeutschen Meisterschaft der Männerballette teil. Diesmal treten sie mit ihrem Wettbewerbsbeitrag eine Reise ins Land der aufgehenden Sonne an. „Mitten in den Wirren um die Nachfolge des Meistertitels im Tempel des ewigen Drachens zeigen wir euch den Rhythmus der Lotosblume“, kündigen sie schon mal mit dem Schlachtruf „Kültzschau Helau“ an.

Auch Delitzsch und Krostitz dabei

Mit „DeCeVau Helau“ gehen die Delitzscher in die Karnevalssaison und an diesem Sonnabend auch in den Wettstreit. In der zehnköpfigen Gruppe sind Akteure im Alter von 16 bis 51 Jahren und Kampfgewichte von 60 bis 101 Kilogramm vertreten. Sie haben bereits alle drei bisherigen Ostdeutschen Meisterschaften mitgemacht.

Spektakuläres ist von den Krostitzern zu erwarten. Sie hatten in ihrer 42. Saison eine krachige Bühnenshow mit coolen Tanzeinlagen unter dem Motto „Gängster, Gauner und Ganoven“ auf die Bühne gestellt. Und die Männer aus dem Bierdorf hatten dabei gut ausgesehen.

Die Starter:

Block 1: 1. Famous Fun Factory, 2. Köthener Karnevalsgesellschaft KUKAKÖ 1954 „Ziethenixen“, 3. Carneval Club Wernigeröder Auerhähne – „Devil Dancer“, 4. Faschingsgesellschaft Crottendorf

Block 2: 5. Delitzscher Carneval Verein, 6. Beelitzer Carneval Club „Nieplitzlatscher“, 7. Fürstenberger Carnevals Klub, 8. Karnevals-Club Havelnarren „Legendarios“

Block 3: 9. Karnevalsverein CC-AS Leipzig 1981, 10. Gemischter Chor Rangsdorf, 11. Eilenburger Carneval Club, 12. MCE Sängerkarneval Finsterwalde

Block 4: 13. Große Dessauer Karnevalsgesellschaft Gelb-Rot von 1954 „Schönemänner“, 14. Darguner Karnevalverein „Prinzengarde“, 15. Männerballett Brenitz, 16. Winklischer Carnevalclub 1998,

Block 5: 17. Faschingsclub Penig, 18. Golßener Carneval Club „Dreamboys“, 19. Günthersdorfer Carnevalsclub Blau-Weiß, 20. Neuendorfer Carneval Club, 21. Elferrat Krostitz.

5. Mai ab 16.30 Uhr, Mehrzweckhalle Delitzsch, Karl-Marx-Straße 1. Kartenvorverkauf: Eilenburg, Rinckartstraße 8 bei Reisebüro Geißler, Telefon 03423 606606, und in Delitzsch, Eilenburger Straße 53 bei Ebrosia Delikat, Telefon 034202 365567

Von Heike Liesaus