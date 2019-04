Jesewitz

Am Bahnhof in Jesewitz beginnen im Juni die Arbeiten für den neuen Parkplatz. Dort werden rund 40 Stellplätze für Autos, zwei behindertengerecht ausgebaute Parkbuchten, Motorradboxen und Fahrradständer entstehen. Dazu wird das Kopfsteinpflaster beseitigt. Anschließend wird die Fläche betoniert. Hinzu kommt eine Wendeanlage. Außerdem ist geplant, die Bushaltestelle am Bahnhof barrierefrei auszubauen. Der daneben befindliche Containerstellplatz wird verlegt.

Das kostet der Parkplatz-Bau

Das Bauvorhaben kostet die Gemeinde rund 280 000 Euro, wobei die Kommune das Projekt ursprünglich mit 260 000 Euro kalkuliert hatte und für diesen Betrag Fördermittel beantragte. Die 260 000 Euro werden nunmehr zu 90 Prozent gefördert. Die Differenz zur Auftragssumme muss die Kommune zahlen.

Nicht nur wegen der üppigen Förderung ist die Parkplatzneugestaltung eine lohnenswerte Sache für die Kommune. Diese hatte das Projekt nämlich schon einmal ausgeschrieben. Dazumal lag das günstigste Angebot bei 400 000 Euro. Daraufhin hat sich die Gemeinde entschieden, das Bauvorhaben ein zweites Mal auszuschreiben. Das führte zwar zur Verzögerung, aber die Gemeinde fährt nun deutlich günstiger.

So lange dauern die Arbeiten

Die Arbeiten hat der Gemeinderat jüngst an das Bad Dübener Unternehmen Bau- und Haustechnik vergeben. Bis Oktober soll die Umgestaltung der Flächen zu einem sogenannten P + R-Platz abgeschlossen sein. Während der Bauarbeiten können Pendler, die mit der Bahn fahren, ihre Autos an den Straßenrand stellen. Für Lkw soll die Straße indes komplett gesperrt werden. Der Schulbus hat aber weiterhin freie Fahrt.

Nach Fertigstellung des Platzes dürfte sich die Situation am Jesewitzer Bahnhof deutlich entspannen, weil die Zuordnung der Parkbuchten eindeutig gekennzeichnet ist. Damit wird vor allem mehr Ordnung geschaffen. Der Parkplatz ist jeden Tag gut frequentiert. Viele Einwohner der Gemeinde nutzen ihn, um beispielsweise mit der S-Bahn zur Arbeit nach Leipzig zu fahren.

Von Nico Fliegner