Delitzsch/Eilenburg

Die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH startet in diesem Jahr mit der „ Patientenakademie“ eine neue Veranstaltungsreihe mit monatlich wechselnden Themen. Jeweils am letzten Mittwoch ( Klinik Eilenburg) und Donnerstag ( Klinik Delitzsch) im Monat finden für alle Interessierten populärwissenschaftliche, also gut verständliche Vorträge über verschiedene Gesundheitsthemen statt. Den Anfang macht in der kommenden Woche Dr. Axel Tamke, Chefarzt der Inneren Medizin Klinik Delitzsch, mit Vorträgen zum Thema „Wenn Nahrungsmittel krank machen“, in denen er über verschiedene Formen von Nahrungsmittelunverträglichkeiten und deren Behandlungsmöglichkeiten informiert. Los geht es in Eilenburg am 30. Januar von 16.30 bis 18 Uhr. Tags darauf findet das gleiche in der Klinik Delitzsch statt, wieder von 16.30 Uhr bis etwa 18 Uhr. Veranstaltungsorte sind jeweils die Cafés im Foyer-Bereich.

Monatlich neue Themen

Geplant sind jeweils lockere Runden, in denen die Mediziner über allgemein interessierende Themen informieren und Fragen beantworten. Erfahrungen mit dieser Art von Veranstaltungen hat die Klinik bereits. Im November gab es anlässlich der Deutschen Herzwoche Themenabende. Auf großes Interesse sind auch schon Veranstaltungen rund um das Thema Knie oder Schulter gestoßen, die Chefarzt Frank Krüger gestaltete. „Wir wollten dieses Info-Angebot aber nicht auf die Herzwochen beschränken, sondern nun regelmäßig das Leistungsspektrum unserer Kliniken präsentieren sowie die Ansprechpartner bekannt machen“, so Tobias Kirchner vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Marketing.

Geplante Themen: 27. /28. Februar: Rund um die Geburt (OÄ Krenz), 27./28. März: Rund um das Hüftgelenk ( CA Krüger), 24./25. April: Diabetes mellitus: Tut doch nicht weh … aber! (OÄ Zeug). 27. April: Klinik Eilenburg Tag der offenen Tür – Darmkrebsvorsorge ( CA. Dr. Thies), 28./29. Mai: Keine Angst vor der Narkose ( CA Prof. Schaffranietz), 26./27. Juni: Herzinfarkt – welche Beschwerden kündigen ihn an? (OA Dr. Scherf), 28./29. August: Arthrose an Hand und Fingern (CÄ Dr. Tröbs), 25./26. September: Wenn die Harnblase Hilfe braucht (CÄ Fichtner), 23./24. Oktober: Schlaganfall: Warum geht’s um jede Minute? (OÄ Dr. Socha), 27./28. November: Die Schilddrüse – „Kasper“ unter den Krankheiten (OA Dr. Pufe).

Von Kathrin Kabelitz