Pehritzsch

Flotte Musik erklingt auf dem Platz vor dem Pehritzscher Sportlerheim. Eine Schar Kinder ist versammelt. Über sie haben Antje Hilbert und Antje Seifert das Kommando. Die Kinder trainieren in einer der Tanzgruppen der Sportgemeinschaft des Jesewitzer Ortsteiles. Sonst finden die Trainingseinheiten in der Jesewitzer Turnhalle statt, kurz vor dem Dorffest ist alles anders. Die beiden Frauen sind Trainerin und Co-Trainerin von vier Gruppen.

Eingespieltes Team

„Jede Minuten zählt bis zum Dorffest. Heute haben wir eine Durchlaufprobe und auch einige Kostümfragen müssen besprochen werden“, erklärt Antje Hilbert. Noch ehe sie Musik für den nächsten Tanz einlegt, bekommt sie Besuch. Ines Bachschwöller will mit ihr Absprachen treffen und packt aus einer Tasche ein grellorange farbenes Kleidungsstück aus. „Das ist für einen Gummibärchen-Tänzer“, erklärt sie. Ines Bachschwöller ist eine der Frauen, die die Tanzgruppen beim Anfertigen der Kostüme unterstützen. Viel Zeit zum Reden brauchen Hobby-Schneiderin und Trainerin nicht. Sie sind eingespielt, verstehen sich ohne vieler Worte. Dann kann die Probe der Midis beginnen.

Zwölf Mädchen gehören zu der Truppe. Noch nicht bei jedem sitzen an diesem Nachmittag die Bewegungsabläufe bei dem neu einstudierten Tanz. Trainerin Antje Hilbert beobachtet von der Seite aus jede Tänzerin und führt selbst jede Bewegung mit aus. „Wir haben ja noch etwas Zeit. Aber zur Generalprobe für das Dorffest vom 29. Juni bis zum 1. Juli muss alles sitzen“, entlässt sie die Truppe am Ende der Probe. Da stehen schon die nächsten in den Startlöchern, um vor den Augen von Antje Hilbert und Antje Seifert zu bestehen.

Großer Zuspruch

In den vergangenen Jahren hat das Tanzen im Pehritzscher Sportverein immer mehr Zuspruch erhalten. Antje Hilbert, die vor Jahren ins Dorf zog, war nach kurzer Pause froh, dass sie ihr Hobby im Verein fortführen konnte. In ihrer Heimat Chemnitz war sie aktiv, hatte auch den Trainerschein erworben. Antje Seifert, die zweite Trainerin, ist ebenso engagiert und ausgebildet. Beide haben inzwischen junge Leute im Verein begeistern können, selbst als Übungsleiter zu fungieren. Die beiden Schülerinnen Paula Seifert und Franziska Zschernitz bewähren sich bereits beim Training der Jüngsten.

Andrea Herold vom Vorstand des Sportvereins und zudem Ortsvorsteherin von Pehritzsch freut sich über die aktive Tanzabteilung. Nicht nur, weil sie bei den Erwachsenen mittanzt. „Die Gruppen sind ein Aushängeschild für unser Dorf. Sie werden gern zu Festen in der Region eingeladen“, erzählt sie. Sogar ein Männerballett gibt es. Im Programm der eigenen Dorffeste sind die Showdarbietungen der Tänzer jedenfalls nicht mehr wegzudenken. Immer gibt es Neues, denn jedes Jahr werden dafür zwei neue Tänze einstudiert, die dann ihre Premiere erleben. Die Besucher dürfen also wieder gespannt sein.

Von Bärbel Schumann