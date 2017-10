Pehritzscher bekommt Goldenen Meisterbrief zum Geburtstag

Damit hatte Arno Riegel an seinem 82. Geburtstag nicht gerechnet. Er bekam Besuch vom Vizepräsidenten der Handwerkskammer zu Leipzig. Frank Tollert überreichte dem Pehritzscher, der das Fleischerhandwerk in Eilenburg gelernt und lange in Taucha ausgeübt hatte, den Goldenen Meisterbrief.