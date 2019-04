Mockrehna

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) prüft derzeit einen neuen Entwurf für eine mögliche Abbiegespur an der B 87 in Höhe der Kirche in Mockrehna für einen dort geplanten Penny-Neubau. Das teilte Sprecherin Isabell Siebert auf Anfrage mit. „Derzeit liegt uns eine aktualisierte Planung eines vom Investor beauftragten Planungsbüros vor“, so Siebert weiter.

Abbiegespuren notwendig

Die Abbiegespur, die erforderlich ist, um später mal direkt auf das Gelände gelangen zu können, ist der Knackpunkt, weshalb die Planungen der Handelskette für einen neuen Markt an dieser Stelle schleppend vorangehen. Dazu „wurden mit der Investorenseite in der Vergangenheit mehrere verschiedene in deren Auftrag geplante Lösungsvarianten erörtert, welche allerdings verworfen werden mussten, da sie nicht den anerkannten Regelungen der Technik entsprachen, auch nicht den Anforderungen an Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der B 87“, begründet die Sprecherin. Für die Erschließung des geplanten Penny-Marktes sei es aber notwendig, Abbiegespuren auf der B 87 herzustellen. Und dafür müsse die Fahrbahn der Bundesstraße entsprechend „aufgeweitet“ werden.

Derzeit gibt es nur eine Genehmigung zum Rechtsabbiegen auf das Gelände an der Kirche, wenn man aus Richtung Torgau kommt, zum Linksabbiegen aus Richtung Doberschütz kommend nicht. Autofahrer müssten dann einen Umweg über den Gassenteich fahren.

Landesamt prüft neue Pläne

Laut Siebert ist die Prüfung der neuen Planunterlagen, die die Leo & Schwarz Immobiliengesellschaft in Leipzig für den Discounter erstellt hat, noch nicht abgeschlossen. Das Leipziger Unternehmen geht indes davon aus, in etwa einem Monat mehr zum weiteren Fortgang des Projektes Penny-Neubau sagen zu können.

Die Penny Markt GmbH, die bereits am Dorfausgang Richtung Eilenburg einen Markt betreibt, will im Dorfzentrum einen neuen, 800 Quadratmeter großen Markt bauen – und sich damit um 200 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitern.

Von Nico Fliegner