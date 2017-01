Eilenburg. In der Chronik für sein 45. Jahr kann der Eilenburger Sportfischerverein Petri Heil etwas Besonderes eintragen: Danilo und Jana Paschke, geborene Herrmann, heirateten am 13. Juli. Sie haben sich nicht nur gegenseitig geangelt, sondern auch schon einige Fische, denn beide sind SV-Mitglieder.

In Festkleidung am Groitzscher Becken

Der Vorsitzende René Wagner strahlte, als er die Hochzeits-Fotos sah: Im weißen Kleid und mit Anzug war das Paar gemeinsam mit seinen Trauzeugen ans Groitzscher Becken, einem der Gewässer des SV, zum Angeln gefahren. Das Ganze auch noch mit einer teuren weißen Limousine, die das BMW-Werk, in dem die Paschkes arbeiten, zur Verfügung stellte. Mit ihrem gemeinsamen Hobby sind sie „heute eine eher seltene Konstellation“, so Wagner. Denn inzwischen sind außer ihm, seiner Frau Zwina, Sandra und Michael Lindner sowie den Paschkes im Verein keine weiteren Ehe-Duos zu finden.

Paarangeln hatte Tradition

„Früher war das anders. Da wurde sogar öfter mal ein Paarangeln organisiert. Wir haben uns aber schon mit dem Bernd Cirotzki, dem Vorsitzenden des Angelvereins Eilenburg-Nord, abgesprochen: Voraussichtlich im September gibt es ein gemeinsames Familienangeln.

80 Mitglieder zählt die Petri-Heil-Gruppe insgesamt. Und deren Zahl ist mit Absicht begrenzt. Bei der Gründung im November 1971 waren es gerade mal elf Petri-Jünger. Damals, es waren noch DDR-Zeiten, firmierte sie als Betriebsgruppe des Eilenburger Chemiewerkes im Deutschen Anglerverband. Eines der Urgesteine ist heute noch dabei: Günther Albrecht. Er zählt 85 Lenze und bekam zum 45. Vereinsgeburtstag die silberne Ehrennadel des Landesverbandes überreicht. Die gibt es für langjährige verdienstvolle Arbeit.

45 Jahre Altersschnitt

Die Vereinstreffen seien mittlerweile sogar ein wenig auf die betagten Mitglieder ausgerichtet, verrät Wagner. Runder Vereins-Geburtstag wird nun bereits alle fünf Jahre gefeiert. Und der Wanderpokal für den jeweils erfolgreichsten Fischer bleibt nun nicht mehr für immer bei demjenigen, der ihn in drei Jahren hintereinander gewonnen hat, sondern auch bei dem, der ihn absolut zum dritten Mal bekam. Das war diesmal bei Walter Benecke der Fall. Er hatte 2016 insgesamt die meisten Fischgewicht-Punkte beim An-, Ab- und Preisangeln gesammelt.

Den Altersdurchschnitt im Petri-Heil-Verein setzt Wagner mit zirka 45 Jahren an. „Er wird schon sehr durch die 15 Jugendlichen in unserer Jugendgruppe gesenkt. Es gibt auch viele Mitglieder im Alter zwischen 30 und 40 Jahren bei uns.“ Da passen die Neu-Eheleute Paschke gut rein: Denn er ist 34 und sie 37 Jahre jung. Schließlich ist bei den Arbeitseinsätzen, von denen der Verein auch in diesem Jahr drei leistete, Tatkraft gefragt. „300 Arbeitsstunden sind allein dabei zusammengekommen“, stellt Wagner fest. „Da sind der Fischbesatz und Kontrollstunden noch gar nicht mitgezählt.“

Von Heike Liesaus