Pfarrbereiche Eilenburg, Krippehna, Sprotta und Krostitz feiern den Reformationstag

Eilenburg. Pfarrer Friedemann Krumbiegel im Apotheker-Gewand – ein ganz und gar ungewohnter Anblick, ebenso so ungewohnt wie die kleine Theaterbühne im Kirchenschiff der St.-Nikolai-Kirche in Eilenburg. Ein Tischen mit allerlei Fläschchen, eine Kerze und ein antiker Stuhl als Kulissen ließen es schon vermuten. „Heute wird es einmal anders sein, als es sonst in unserer Gemeinde so üblich ist,“ verkündete Edelgard Richter, Pastorin im Pfarrbereich Sprotta.

Besonderheit im Reformationsjahr

Den Reformationstag begehen die Pfarrbereiche Krostitz, Sprotta, Krippehna und Eilenburg schon über 20 Jahre zwar gemeinsam, aber in diesem geschichtsträchtigen Jahr doch einmal anders als gewohnt. Für die Kirchgemeinden geht nun das Reformationsjahr zu Ende. 500 Jahre sind vergangen, seit dem Luther die Kirche veränderte, bis heute wirken sein Gedanken und sind aktueller denn je.

Dass es in diesem Jahr ein ganz besonderer Gottesdienst sein sollte, der dem 500-jährigem Jubiläum gerecht werden soll – das ist den Organisatoren auch gelungen. Die Idee eines szenischen Gottesdienstes ist im Kopf von Friedemann Krumbiegel entstanden. In einer gemeinsamen Vorbereitungsrunde wurde dieses wohlwollend aufgenommen, vorbereitet und zur Aufführung gebracht. An Stelle der Verkündigung stand das Theaterspiel „Heller als die Sonne“ des Theologen Paul Bernhard Rothen.

Vereinigte Posaunenchöre spielen

Auch wenn sich der Reformator in den letzen Stunden seines Lebens nicht mehr ganz so tatkräftig zeigte so sorgten doch seine Lehren für aufwühlende Streitgespräche zwischen Befürworter und Kritiker seiner Zeit und eben diese setzten die Schauspieler anschaulich um. Die musikalische Unterstützung übernahmen die vereinigten Posaunenchöre unter der Leitung von Lothar Jakob. Nach dem Abendmahl segnete die Pastorin Edelgard Richter die zahlreichen Anwesenden. Mit der Bitte sich als Gemeinde nicht zu verschließen, die Türen für fremde Menschen offenzuhalten und sich ebenso für andere Ansichten zu öffnen beschloss sie den Reformationsgottesdienst und lud die Anwesenden zu Kaffee, Tee, Reformationsbrötchen und gemeinsamen Gesprächen als Ausklang ein.

Von Anke Herold