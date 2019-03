Eilenburg

In der Torgauer Straße in Eilenburg wird jetzt Bier gebraut – Eilenburger Bier, betont Lutz Janke, der dort am Freitag die Birreria eröffnet. Der Inhaber der Pizzeria Rialto, die sich zwei Häuser weiter befindet, hat damit eine neue Lokalität in der Stadt aus der Taufe gehoben, die sonst weit und breit in der Form nicht zu finden ist. Während im Vorraum in der Frühjahrs- und Sommersaison Softeis angeboten wird, kann man im hinteren Bereich, wo die Sudkessel glanzvoll dastehen, und im Keller die regionalen Bierspezialitäten genießen.

Betreiber erfüllt sich Traum

Janke, der aus Falkenhain bei Wurzen stammt und seit 23 Jahren das Rialto betreibt, hat sich mit der Birreria einen Traum erfüllt. Wenn er vom Bierbrauen erzählt, spürt man, wie faszinierend dieser Vorgang für ihn ist. Der 59-Jährige hat sich alles, was mit der Entstehung eines süffigen Pils, Weizen oder Maibock zu tun hat, selbst beigebracht. „Eineinhalb Jahre habe ich mich intensiv damit beschäftigt“, erzählt er. Der Gastronom besuchte andere kleine Spezialitäten-Brauereien, schaute sich Anlagen an und hat viel gelesen über das Bierbrauen. Dann mussten die Technik angeschafft und die Zutaten geordert werden.

Eilenburg zählte 30 Brauereien

Blick in die Birreria in der Torgauer Straße in Eilenburg. Dort kann man in Eilenburg gebrautes Bier trinken. Quelle: Nico Fliegner

Glück hatte er, ein Geschäftshaus in unmittelbarer Nähe seiner Pizzeria mieten zu können. An entsprechender (Bier-) Atmosphäre soll es da nicht fehlen. So gibt es im oberen Bereich rustikale runde Tische aus Holz und Lampen an der Decke, die aus kleinen Bierfässern gebaut sind. Wer in den Keller in die kleine Gaststube geht, kommt an historischen Fotografien vorbei mit Eilenburg-Motiven. „In Eilenburg hat es mal über 30 Brauereien gegeben, 1910 waren es noch zehn“, weiß er. Mit seiner Birreria gibt es wieder eine kleine Spezialitäten-Brauerei mit Bier-Keller, der zum Skatspielen einlädt oder für Familienfeiern geeignet ist.

Bier namens „Roter Baron“

Janke hofft, dass sein neues Angebot in Eilenburg angenommen wird. Die ersten Brau-Ergebnisse schwimmen bereits in den großen Kesseln und werden dann in urige Fässer gepumpt – insofern gibt es in der Birreria klassisches Fassbier. Pils, ein Schwarzbier, ein Weizenbier und ein Weißbier hat er im Angebot mit einem Alkoholgehalt zwischen 4,5 und 6 Prozent. Saisonbiere gibt es auch – zum Auftakt den Roten Baron. „Das ist ein obergäriges Bier, leicht rötlich, das etwas rauchig schmeckt“, weiß der Kenner. Im Mai gebe es dann Maibock. Eilenburger Bier in Flaschen wird es indes nicht geben.

Biersteuer wird fällig

Blick auf die neue Birreria in der Torgauer Straße 42 in Eilenburg. Betreiber ist Rialto-Inhaber Lutz Janke. Quelle: Nico Fliegner

Die Herstellung einer Biersorte ist ziemlich aufwendig. Allein der Brauvorgang nehme bis zu neun Stunden Zeit in Anspruch. Bis dann so ein Bier fertig ist, gehen mit Lagerung schon mal mehrere Wochen ins Land. Das Weizen sei nach etwa drei Wochen fertig, das Pils dauere fünf bis sechs Wochen, das Maibock bis zu acht Wochen. Janke muss auf Vorrat produzieren. Das Pils habe dabei Priorität, weil es wohl am meisten nachgefragt werde, vermutet er. Außerdem muss Eilenburgs neuer Bierbrauer sich an strenge Regeln halten. Bierbrauen dürfe man in Deutschland nicht einfach so. Der Zoll müsse die Genehmigung erteilen und natürlich müsse er auch eine Biersteuer abführen, erzählt er. Pro Hektoliter seien das 4,99 Euro.

Wenn am Freitag um 17 Uhr das erste Bierfass angestochen wird, gibt es natürlich Freibier zum Verkosten. Öffnen will Janke die Birreria aber nicht jeden Tag, sondern von Mittwoch bis Samstag in den Abendstunden. Und wenn er tagsüber in der Torgauer Straße anzutreffen ist, hat das meistens nur einen Grund: Janke bestückt dann die Sudkessel und braut seine Eilenburger Biere.

Von Nico Fliegner